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桑德斯為嘲諷口吃致歉 白登抓住機會募款

2019-12-21 16:35世界日報 編譯樊蕙／綜合20日電

白宮前發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)19日晚間推文道歉，說自己不應該嘲諷前副總統白登(Joseph R. Biden Jr.)在民主黨總統參選人辯論中的口吃現象。

白登大方坦承從小到大長期患有口吃，並描述與一名自己輔導的同樣患有這種言語障礙的男孩間的互動：「那個小孩說：『我不是很會說話，怎麼辦?』」白登刻意在「我」與「怎麼」兩個字上有所停頓以示強調。

桑德斯隨後推文：「我我我...完全聽不懂白登在說什麼」；雖然這段推文被刪除，但批評聲浪還是隨之而來。

民主黨參選總統的新澤西州參議員布克(Cory Booker)發言人莎賓娜‧辛赫(Sabrina Singh)寫道：「這是今晚最噁心的推文。」

白登競選團隊成員貝茲(Andrew Bates)寫道：「桑德斯說了這樣侮辱人的愚蠢謊言，真令人大開眼界。」

白登自己也推文寫道：「我畢生都在努力克服口吃，我也相當榮幸能輔導同病相憐的孩子們。這就叫做同情心，不懂這個詞請自行查詢。」

桑德斯回覆：「其實我不知道你也會口吃，這樣的話你的行為值得讚揚。我為此道歉，我本應該用尊重的態度表達的。」

白登隨後利用這個機會為自己的競選活動募款，他寫道：「如果你認為我們應該把同情心帶回白宮，請捐五元」，並附上捐款網頁連結。

白登在競選活動中也經常出現語言失誤，而他接受「大西洋月刊」(The Atlantic)專訪時提到的相關細節，也被刊登在該雜誌上月網路發表的內容中；他說：「如果不是因為口吃，我想我也無法如此深刻了解其他人的痛苦。」

2015年，白登致信口吃協會(Stuttering Foundation)支持相關活動，信中就描述了口吃為自己的生活帶來的困擾。

桑德斯民主黨白宮

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