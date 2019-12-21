民主黨辯論側記 向對手抱歉 7人都說不出口

道歉與否居然是美國女男政治人物之間，最明顯的差異；這是19日晚間七位民主黨總統參選人辯論的意外發現。

針對帶有過節氣氛的題目：講出各位要給同台對手的一個禮物，或者說聲抱歉，女性參選人都答「請原諒」，男性答送書者有之，就是沒人要道歉。

第一個回答這問題的伊麗莎白‧華倫說：「我會請求原諒。我知道有時候我會被激怒，甚至火大，那不是我的原意。」

艾咪‧柯洛布查也答「請原諒，各位對我生氣的話。我有時很直白，但會直白，因為我認為挑對參選人很重要。」

台上五位男性，都說要給禮物，沒人願意向同台競爭者道歉。在逐鹿者眾的民主黨舞台，這個提問，似乎凸顯了美國人民對男女政治人物的要求，也是雙重標準。

麻州促進女性當政的民間社團芭芭拉李家庭基金會發言人漢特(Amanda Hunter)說，美國社會給人的刻板印象是，男性再怎麼被貼上愛生氣發火的標籤，也不用道歉。「也在看這場辯論的女性，自己面對這問題，一定也感到壓力。」

楊安澤是第一個回答這問題的男性參選人。他說，「我不認為我有啥要拜託各位原諒的，不以為然的話，麻煩更正。」

他接著說，他發現華倫正在讀他的書，如果其他人也喜歡，他樂意各送一本，那是談大數據的書。

桑德斯也模仿楊安澤的答案，說他寫了四本，要哪一本他都奉送；他說：「最好的禮物還是我競選傳達的政治理念。」

布塔朱吉也說，他的著作是最佳禮物，但更妙的禮物是打敗川普，送大家這個禮物更不用說不好意思。

白登沒直接要送書，但趁機表達對華倫吹牛聽到選民受苦故事後續的不滿。

因為華倫說選民都排隊要自拍和她合照，白登酸回去：「參議員，不是只有你是自拍的對象，民眾自拍和我合照不下數千，成千上萬。」

問這「怪」問題的是公視名記者吳卓芙(Judy Woodruff)，因為發言熱烈，還有人舉手要答，她要進入正題，說「抱歉，得打斷各位發言。」