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美國各地機場安檢疑似放寬 安全恐有漏洞

2019-12-21 16:38世界日報 記者顏伶如／綜合報導

有線電視新聞網(CNN)報導，任職聯邦運輸安全局(Transportation Security Administration)的一名「吹哨者」(whistleblower)舉報指出，運輸安全局高層為加速全美各地機場為乘客安檢的作業速度，刻意放寬檢查標準，包括降低金屬探測器的偵測敏感度、關閉X光(X-ray)掃瞄器某些功能、下令行李輸送帶遇到某些狀況仍要持續運行，還修改規定讓安檢人員減少為乘客搜身。

報導指出，運輸安全局堪薩斯(Kansas)分局長布蘭納德(Jay Brainard)曾針對安檢標準鬆綁引發疑慮，向運輸安全局最高主管投訴，也向其他政府單位陳情，但始終未能讓問題獲得解決。布蘭納德接受專訪時指出，過去一、兩年期間，美國各地機場安檢標準放寬，讓乘客面臨安全風險。

他表示：「我最大的恐懼是，倘若我沒有站出來，讓問題獲得解決，一旦出事，將有美國人民喪生。」

他說，問題不在於會不會出事，而在於什麼時候會出事，「很長一段時間以來，我們都非常可能遭受攻擊。」

在先前於2017年提出的陳情書中，布蘭納德指出，由於機場安檢人員並未通過色盲檢測，操作X光掃瞄器時因此出現盲點，某些安檢人員無法辨識螢幕顯示旅客行李內可疑爆裂物的顯示顏色。

布蘭納德這份陳情書讓運輸安全局要求旗下人員重新接受色彩辨識測驗，但所有檢測手續估計要到2020年底才能完成。

安檢機場行李

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