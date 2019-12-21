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影／兇猛！嫌犯被攔拒下車 警犬直接飛進車窗逮人

2019-12-21 14:56聯合報 編譯周辰陽／即時報導

美國加州20日午夜發生一起警匪飛車追逐戰，最後建功的是一隻兇猛警犬。只見牠從車窗一躍而入，死咬著拒捕的嫌犯不放，最後逼得他投降、只能拜託員警快把警犬拉走。

《KABC》報導，加州方塔納（Fontana, CA）警方接獲報案，前去處理一起疑似跟蹤他人的案件，31歲嫌犯瓦斯奎茲（Julio Vasquez）卻駕車逃逸，加州公路巡警隨後也加入高速追捕。雖然在科洛納（Corona, CA）車被攔下，瓦斯奎茲卻拒絕配合警方，就算車窗被橡膠子彈打破，也還是不肯下車。

此時，輪到科洛納警局的警犬「公爵」（Duke）登場，只見牠一個箭步從破窗飛撲而入，接著死咬住瓦斯奎茲，雖然被揍幾拳，但牠始終沒有鬆口。被逼到絕境的瓦斯奎茲只好不停向警員比手勢，拜託他們拉開警犬。

等到搭檔警官奈夫（Michael Neff）費九牛二虎之力，終於把「公爵」往後拖時，瓦斯奎茲也跟著被拉下車，在場警察立刻一擁而上，將他壓制在地、上銬逮捕。此時，「公爵」仍舊死死地咬著嫌犯的褲子。

《Inside Edition》報導，超級警犬「公爵」跟參與擊殺IS首領巴格達迪的「柯南」同屬比利時瑪連萊犬。奈夫警官說，「公爵」完全不怕嫌犯，相當盡忠職守，雖然臉挨了幾拳但沒有大礙。

媒體指出瓦斯奎茲違反禁制令，出現在已離異妻子的工作場所、試圖開車撞她，案發當時正開車到妻子住處。目前他正在醫院治療「公爵」咬出的輕傷，將被控加重跟蹤和拒捕等罪名，還可能被告攻擊警犬。

美國加州科洛納警局的警犬「公爵」20日午夜建功，從被擊破車窗飛撲進拒捕嫌犯駕駛的...
美國加州科洛納警局的警犬「公爵」20日午夜建功，從被擊破車窗飛撲進拒捕嫌犯駕駛的車內，隨後就死咬不放，逼到嫌犯束手就擒。圖／Loudlabs
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