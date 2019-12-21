親川普反中臉書假帳號帶風向 砸2.7億打廣告

社群媒體巨擘臉書和外部研究人員今天表示，臉書已移除數百個放上合成大頭貼的假帳號，這個假帳號網絡利用假身分在臉書和IG上散布支持美國總統川普和反中國政府訊息。

臉書（Facebook）表示，有610個臉書帳號、89個網頁、156個社團和72個Instagram（IG）帳號涉及這個網絡，已遭刪除。

臉書指出，幕後陣營砸了超過900萬美元（約新台幣2.7億元）廣告費宣傳他們的內容，提及高度爭議的敏感議題，包括「彈劾、保守意識型態、政治候選人、選舉、貿易、家庭價值和宗教自由」。

這次廣告花費金額是先前俄羅斯網軍行動的近百倍，臉書曾說，惡名昭彰的俄羅斯酸民農場在2016年美國總統大選前後砸下約10萬美元廣告費。

路透社報導，臉書還說，調查發現這次的網路行動與總部在美國的大紀元媒體集團（Epoch Media Group）和在越南代表它工作的人士有關，不過這些帳號相對公開與The BL網站有關。大紀元聲明中說公司與The BL網站無關。The BL尚未回應請求置評的電郵。

總部位於紐約的網路分析公司Graphika和華府智庫「大西洋理事會（Atlantic Council）旗下數位取證研究實驗室（Digital Forensic Research Lab）的研究人員表示，這是他們首度看到大規模使用電腦合成大頭照在社群媒體散布不實訊息情事。

研究人員在報告中指出，他們利用像是畸形耳朵、失真背景等破綻，判定大頭貼是假造，但「這方面科技正迅速朝向產生高可信度的照片發展」。

臉書還發現另一個與喬治亞有關的假帳號網絡，共刪除39個臉書帳號、344個網頁、13個社團及22個IG帳號。

法新社報導，根據臉書網路安全政策負責人葛萊徹（Nathaniel Gleicher）說法，這兩個假帳號網絡不但「涉及干涉外國和政府事務」，並企圖「在他們的身分及從事的活動上誤導其他人」。

葛萊徹在網路貼文中表示：「這些案例中，每個行動幕後推手彼此合作，利用假帳號不實陳述自己的身分，這是我們採取動作的依據。」