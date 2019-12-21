研究：到2030年 近半美國成年人有肥胖問題

「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)發表一項新研究結果顯示，到了2030年，49.2%、也就是將近一半的美國成年人「身體質量(體質)指數」(Body Mass Index，BMI)超過30，也就是肥胖的標準，相當於每個州至少都會有35%的成年人肥胖。

屆時，近四分之一的美國成年人將達到BMI超過40的「嚴重肥胖」；2030年，嚴重肥胖的普遍程度，恐將和1990年代達到肥胖標準的普遍程度不相上下。

伴隨肥胖而來的關節與背部疾病、糖尿病、心血管疾病、許多類型的癌症、以及英年早逝的機率，恐怕都會提高。

哈佛大學(Harvard)和喬治華盛頓大學(George Washington University)的公共衛生研究人員，根據全國各地各年齡層國人的體重發展趨勢進行預測；為了更精準預測各州肥胖率，研究人員整理現有數據，並考量到民眾經常對研究人員謊報體重而加以修正，然後根據每個州居民的體重變遷歷史紀錄，來預測未來走向。

根據聯邦疾病控制和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention，CDC)從2015到2016年的有效數據，成年國民肥胖率為39.8%，相當於9330萬人的身體狀況，都被美國醫學協會(American Medical Association，AMA) 稱為「疾病狀態」。

而肥胖現象的分布也相當不均；到了2030年，21.1%成年男性國人恐將嚴重肥胖，而女性更有27.6%，讓「嚴重肥胖」屆時成為對女性來說人數最多的體重等級。

以種族來看，23.4%的非拉丁美洲裔白種成年人將受嚴重肥胖所苦，而拉丁美洲裔成年人則為24.5%，非拉丁美洲的非洲裔則為31.7%。

收入也是一大影響因素，而嚴重肥胖人數最多的就是經濟階梯底端的族群；該報告預測，到了2030年收入等同於現在5萬元以上的家庭，成年人嚴重肥胖率為21.6%，而屆時年收入不到2萬元的家庭，成年人嚴重肥胖率則為31.7%。