影／穿白衣上台展現五彩實驗 讀理科的她摘美利堅小姐后冠

2020年第99屆「美利堅小姐」(Miss America 2020))選美比賽冠軍19日漂亮出爐，維吉尼亞州生物化學學者卡蜜兒．席瑞爾(Camille Schrier)摘下本屆「美利堅小姐」后冠；她身穿實驗衣，以五彩繽紛的化學實驗展示過氧化氫催化分解的過程，令觀眾驚艷。

家鄉在賓州的席瑞爾表示，她希望能以自己真實身分「讀理科的女性」，打破民眾對於2020年美利堅小姐象徵意義的刻板印象；她表示：「我不只是美麗皇后，我是這個組織的品牌大使，而且我可不只是頭戴皇冠的人。」

來自美國50州和華盛頓哥倫比亞特區的51名候選佳麗相互競爭，以期獲得5萬元獎學金和美利堅小姐為期一年的給薪工作，候選人可望藉此作為公共平台推動「社會影響力活動」。這也是第二年該比賽不再以泳裝或晚宴禮服評斷女性，而是改以一系列訪談和才藝表演來決定「美利堅小姐」的理想人選。

美利堅小姐選美協會執行長瑞吉娜‧賀波爾(Regina Hopper)表示：「為了與這些年輕女性產生聯結，我們身為學術和服務組織，很重要的是要確保我們能夠反映這個世代，這代表你不能再以某種理想標準來下定義。」

維州生化學專家登美利堅小姐后座。 美聯社 分享 facebook

維州生化學專家登美利堅小姐后座。 美聯社 分享 facebook

24歲的席瑞爾在台上談到自己克服飲食失調，因為美利堅小姐放棄泳裝比賽並做出多樣現代化改變，她才決定參賽。她表示：「我曾想過我永願不會站在台上，因為我不想穿泳裝上台，也沒有表演才華，現在看來這反而令人啼笑皆非。」

席瑞爾以優等成績畢業於維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)，她擁有生物化學和系統生物學的雙學位，目前正在攻讀藥學學位，主攻藥品安全。

今年「美利堅小姐」首次在康乃狄克州金神大賭場(Mohegan Sun)舉行；主辦單位今夏宣布「美利堅小姐」活動地點將離開新澤西州大西洋城(Atlantic City)，這是繼2005年在拉斯維加斯舉行後第二次出征他州。