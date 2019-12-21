川普簽署美國防授權法 白宮關切部分對台義務

美國總統川普20日簽署「2020會計年度國防授權法」（NDAA），使其生效成法。白宮隨後發布總統聲明，對法案部分內容表達關切，列舉的條文包括與台灣相關的第1260C條，關於檢討及報告美國在台灣關係法下的義務。

第1260C條「檢討及報告美國在台灣關係法下之義務」，其中要求國防部長與國務卿協調，在本法生效後180天內向適當國會委員會提交檢討報告。內容應包括有關修法或調整國防部或國務院政策的建議，以確保美國持續依據台灣關係法履行對台灣的義務。

白宮聲明提及第1260C條上述部分指出，此內容旨在要求總統或行政部門官員向國會提出特定建議，其政府將依憲法行事，總統向國會提出他認為必要和妥善的措施。

我駐美代表處發布新聞參考資料指出，「2020會計年度國防授權法」前經多次協商，最終保留4條與台灣相關條文，內容均至為正面。包括第1260C條「檢討及報告美國在台灣關係法下的義務」及第1260D條「加強美台防衛關係的國會意見」兩條文，支持強化台灣軍隊戰備能力，及提升美台國防與安全合作交流。

另首度納入支持美台網路安全合作（第1260B條），以及要求美國家情報總監針對中國大陸影響台灣2020年總統大選進行報告（第5513條）等友我條文，適值我2020年總統大選將至，中方持續操作境外影響力破壞我民主發展之際，這些條文對我具正面意涵。