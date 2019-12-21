川普簽了！美2020財年國防授權法生效

美國總統川普20日簽署2020財年「國防授權法案」（NDAA），使其生效成法，川普如願成立太空部隊；法案納入加強台美網路安全合作，美艦應常態性穿越台灣海峽等內容，並關切中國大陸影響台灣選舉。

川普20日晚間赴佛羅里達州前，在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行NDAA簽署儀式並發表談話；川普指出，這是對美軍最大的投資，將編列7380億美元的軍事開支，而他今天簽字後，將成立太空部隊，這是重大的時刻。

參議院與眾議院本月9日達成一致版本NDAA，眾院11日表決通過，參院則於17日通過。

法案包括多項支持台灣安全防衛及美台安全合作的條款，「國會意見」認為，美國應繼續派美艦常態性穿越台灣海峽；此外，要求國家情報總監須在台灣總統大選後45天內提出報告，說明中國大陸干預或破壞台灣選舉的行動，以及美國為阻止中方行動的努力。

其中「就與台灣相關網路安全活動提出報告」要求此法生效180天內，國防部長應向國會相關委員會提出報告，報告事項包括：建立一高階、跨部門美台工作小組，以協調因應新興網路安全議題的可行性；美台網路現行與未來安全合作相關計畫的討論；美台就網路安全活動建立、執行或履行相關協議所遭遇障礙的討論；任何國防部長認為有必要納入的事項。

「加強美台防務關係的國會意見」指出，國防部長應推動強化台灣安全的交流政策，包括提供台灣參與實戰及軍事演習的機會；依據台灣關係法，確保台灣維持足夠的自衛能力；依據台灣旅行法推動美台資深國防官員與將領交流。

國會意見認為，國防部應考量各種選項，包括演習或派船訪問，以擴大與台灣和其它區域夥伴在人道援助及災難救助的合作，以改善災難應變規畫與整備能力；國會意見也認為，國防部長應持續派遣海軍軍艦常態性穿越台灣海峽，並鼓勵其盟友及夥伴跟進執行穿越行動。