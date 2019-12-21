川普接受波洛西邀請 明年2月發表國情咨文

美國聯邦眾議院議長波洛西邀請總統川普於明年2月4日發表國情咨文，川普已接受邀請。

眾院18日才通過兩項彈劾川普的條款，使川普成為美國史上第三位遭眾院彈劾的總統，下一步由參院審理，但尚不確定何時展開。

波洛西（Nancy Pelosi）20日致函川普指出，本着尊重國家憲法的精神，邀請總統於2020年2月4日在國會聯席會議，發表國情咨文。