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川普接受波洛西邀請 明年2月發表國情咨文

2019-12-21 04:00聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國聯邦眾議院議長波洛西邀請總統川普於明年2月4日發表國情咨文，川普已接受邀請。

眾院18日才通過兩項彈劾川普的條款，使川普成為美國史上第三位遭眾院彈劾的總統，下一步由參院審理，但尚不確定何時展開。

波洛西（Nancy Pelosi）20日致函川普指出，本着尊重國家憲法的精神，邀請總統於2020年2月4日在國會聯席會議，發表國情咨文。

白宮副發言人吉德里（Hogan Gidley）告訴媒體，川普已接受波洛西的邀請，於2月4日發表國情咨文。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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