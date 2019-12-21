民主黨初選辯論中 中國政府封鎖網上直播

美國民主黨內爭奪總統候選人的初選程序還在繼續。周四，該黨在洛杉磯舉行了最後一輪辯論。辯論會在進行到晚上9點左右時，網上直播在中國突然中斷：黑屏了！之前沒有任何警告。

事发時，美國公共電視網PBS主持人伍德羅夫（Judy Woodruff）正在詢問印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），鑑於對中國政府在新疆大舉關押維吾爾人的指責，美國是否應該抵制2022年的北京冬季奧運會。布蒂吉格批評說，川普在中國人權紀錄問題上做的不夠，"讓中國知道他（川普）的沉默是可以被收買的 ，這是在貶低美國的價值觀。"

據美國有線電視新聞網（CNN）的報道，網上直播轉播中斷了約9分鐘，其中辯論主要圍繞香港抗議活動、新疆維吾爾人遭到關押、中國軍力增長以及南海等議題。

期間主持人還問拜登，中國正在進行史無前例的軍事建設，新的航母服役，美中兩國是否走在沖突的道路上。拜登回答說，"中美的確走在衝突的道路上，但不是戰爭。美國應該將60%的海上力量派遣到該地區，讓中國知道，他們無法在那裡再進一步推進。我們將去那裡保護人民。此外我們還加強與同盟的關系，日本、韓國、澳大利亞、印度尼西亞，要他們知道，美國會阻止中國的侵略。"拜登還說，中國再花17年才能趕上美國的水平。"我們不尋求戰爭，但我們必須清楚地表明，我們是一個太平洋國家，我們不會退縮。"

這場辯論會由美國公共電視台與Politico聯合承辦。只有在民調中達到一定支持度的初選候選人才能參加這輪辯論，因此，今年11月底宣布參加總統競選的前紐約市市長、媒體大亨布隆貝格（ Michael Bloomberg ）無法參加。

民主黨總統候選人初選當中，民調表現靠前的三位分別是前副總統拜登（Joe Beiden）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）以及參議員沃倫（Elizabeth Warren）。周四，印第安納州南本德市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）、唯一非白人候選人華裔楊安澤（Andrew Yang）、參議員克羅布赫（Amy Klobuchar）以及億萬富翁斯特耶（Tom Steyer）也參加了在洛杉磯的辯論會。

彈劾川普：憲法授命

其實，這次辯論會的焦點是對現任總統川普的彈劾程序。在這一點上，以上7位均表示，川普屢屢越過總統這一崇高地位的道德底線，已不適合繼續擔任美國總統，彈劾他勢在必行。沃倫參議員說，川普是"美國歷史上最腐敗的總統"。桑德斯參議員則稱川普是一名"病態的騙子"，一個卡住白宮喉管的人。

觀察家認為，這場辯論會的贏家應該是前總統拜登。拜登在談到彈劾一事時說，總統寶座的道德力量必須重建。他希望選民能清楚地認識到，川普不應該再連任4年。他說，"眾議院開啟對川普總統的彈劾程序是憲法授命，別無選擇。"這項彈劾程序已於周三在民主黨的推動下正式開始，但該案的裁決將在共和黨佔多數的參議院做出，而通過彈劾裁決需要參議院三分之二多數支持。目前看來，幾乎可以排除彈劾成功的可能。

李魚/洪沙（CNN、法新社、美聯社）

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