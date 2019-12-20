那一天，美國分裂成了兩個世界...川普正式被彈劾，白宮台灣記者的第一手觀察

美國總統川普被彈劾案正式在眾議院通過，成為了美國史上第三位被彈劾的總統。 歐新社 分享 facebook

摘要 1.12月18日，川普被彈劾案正式在眾議院通過，讓川普成為了美國史上第三位被彈劾的總統。 2.一個彈劾案，把川普在美國國內支持度推向兩極，在共和黨中，他擁有9成支持度，但在民主黨中他支持度僅不到1成。

2019年12月18號，這被美國載入史冊的一天，我在美國國會現場報導眾院對川普的彈劾表決。

這一天，不出所料，川普正式成為美國243年來，第三位遭到眾院彈劾的美國總統，上一位是21年前的柯林頓總統，再上一位，可是151年前的約翰遜總統，但，這次，和過去兩次的彈劾卻有許多的不同。

這一天，在我的眼裡，華盛頓分成了三個畫面與兩個世界，而這些，說明了美國的現狀。

第一個畫面，是不滿的百姓。在彈劾投票的前一晚，全美各地就已爆發零星的抗議，在投票當天，國會會議都還沒開，上千民眾已經頂著攝氏零度的氣溫來到國會前，他們絕大多數都是住在自由派居多的大華盛頓區域，他們認為這符合美國法律當選的總統，根本不是他們的總統。

一個冷到瑟瑟發抖的太太對我說：「我們的總統無法無天，我今天過來就是為了支持那些讓川普付出代價的人！」

現場也有少數來自外地的川普支持者，自然，他們和反對者間是爆發激烈的言語衝突，當然，最後誰也沒說服誰。

實際上，眾院經歷三個月的彈劾調查到最終的彈劾投票，始終沒能改變美國社會分歧的現狀，多份民調都指出，支持與反對彈劾的美國民眾始終接近各半。

而彈劾反而讓美國社會更加的分歧。

彈劾投票的前一刻，共和黨人對川普的支持度來到9成的高點，但民主黨人對他的支持度卻是跌到1成都不到，《華爾街日報》就說，兩黨對同一個總統的支持度差距竟然能高達85%，這超過了歐巴馬時代的65%。

美國幾乎成了一個國家，兩個世界。

而真正的平行世界，是在第二個畫面裡——美國國會。

在這彈劾的劇碼中，國會兩黨從頭到尾一直是各說各話，這一天更不例外，當天原訂美東時間早上9點開會，辯論六小時後就投票，估計天剛一黑就能有結果，但實際上，儘管眾人都預期民主黨掌控的眾院最終會通過彈劾，但因為兩黨互相牽制，讓辯論足足推遲了三個小時，到中午才開始。

而最後，辯論時間也超過預定的六個小時，因為兩黨人都沒放棄這媒體聚焦的時刻，拚命在鏡頭前全力表演——有人印出海報現場講解，有人現場把彈劾條款灑一地，有人一上台就要大家默哀，有人類比彈劾這天和珍珠港遭襲一樣，有人說川普的遭遇慘過耶穌......

現場花樣百出，但全都各說各話。

在開會進入第十一個小時，才好不容易進到最關鍵的投票。

眾議員投的，就是兩大彈劾條款：分別是針對川普的「濫用職權」和「妨礙國會」。只要有一項通過，川普就正式被眾院彈劾，由於眾院435席有4席的空缺，因此原先彈劾所需的簡單多數，218票，減少到只要216票，而眾院針對這兩項彈劾條款的投票，都跨過了這個門檻。

雖然跨過了門檻，但，民主黨卻有兩三位議員跑票，他們反對彈劾川普，因為這些議員是在川普支持者居多的選區，如果他們投了彈劾川普，他們的政治生涯也就完了。其中，有一位民主黨議員是投下反對彈劾川普的票之後，馬上「叛黨」，轉投共和黨，第二天就得到川普的接見與大力讚揚。

民主黨有人跑票，但共和黨陣營卻是鐵板一塊，一票都沒跑，這，在美國史上是破天荒的，因為回顧21年前，眾院彈劾柯林頓時，雖然也是兩黨分歧，但兩黨都還是有人憑著自己的良心投票，而這一次的投票，卻完完全全只有「政治考量」。

這顯示，美國國會兩黨的「分歧」，已經極端化到「分裂」，兩黨活在各自的「平行世界」。

而讓美國國會和社會分歧加劇的，正是主角——川普，而他，自然沒缺席這一天的畫面。

而且川普甚至在表決的前一天，就透過白宮官方的信紙，發表了六頁「措辭嚴厲」的文字，痛批眾院議長裴洛西和民主黨人試圖「政變」，還反過來指控民主黨人才是「濫權」。對此，裴洛西說她懶得看完，因為內容「太可笑」，還直白說：「有病！」

美國眾議院議長裴洛西。 歐新社 分享 facebook

川普知道被他罵的民主黨人是愛看不看，於是在投票當天，還派人到國會發給議員們聖誕賀卡，他的賀卡尺寸一如往年是驚人的巨大，只不過，今年卡片裡附上的，正是這六頁的譴責信。

其實，在投票當天，儘管白宮發言人聲稱總統很忙，只能在開會期間的空檔能看一些彈劾辯論，但實際上，他是緊盯著彈劾過程不放，一口氣推了或轉推了5、60條推特，這還不止，他還預先安排造勢大會，跑到冰天雪地的密西根州找選民取暖，他講話時，正好是彈劾表決的時刻，他十分關切，還第一時間做出回應：「我想我們有投票結果了，每一個共和黨議員都投給了我們，哇！」

川普積極擁抱和他同一個世界的人，對於反對者是完全不假辭色、出手還擊，不管對方是政治人物，或甚至是在他造勢現場抗議的他自己國家的國民。

一個反對者在現場對川普比出最長的手指，立即引發現場騷動，川普知道後，毫不客氣地說：「把她丟出去！把她丟出去！可惜了，妳本來是可以聽到妳這一生當中所聽過最偉大的演說的。」

面對現場上千人，川普沒停止攻擊這一位小小的反對者，罵到激烈之處，還說這抗議者「真是個爛人，等一下，當她和她媽回家時，她會下地獄！」

要反對者下地獄後，當然，川普也沒忘記在「自己人」面前痛批，他最痛恨的對象——媒體。他轉身指向媒體：「假新聞都在這，他們是世界上最不誠實的人，他們都會滾的！」

從這三個畫面，可以看出，川普雖然被美國「另一個世界」的人給彈劾了，但實際上，他的地位卻在「自己的世界」裡更加的穩固。

只要美國持續是兩個世界，就不只能讓他在接下來的參院彈劾審理中全身而退，不被罷免，而且只要他在明年競選連任時顧好「自己人」並攻擊「另一個世界的人」，川普，還很有機會能保住白宮大位。

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