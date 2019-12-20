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川普牢牢掌控 共和黨已經變成「川普黨」

2019-12-20 15:48世界日報 編譯孫梁／綜合19日電

川普。歐新社
川普。歐新社
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眾院共和黨人18日在彈劾表決中團結一致投反對票後，參院共和黨人也將力挺川普總統，表現出對川普的支持達到前所未有的程度，顯示川普對共和黨的控制牢固，共和黨已如同成為川普黨。

身為白宮高級顧問的第一女婿庫許納表示，他以前不是共和黨，但現在是，共和黨在不斷壯大，他為成為共和黨人感到驕傲。

北卡羅來納州共和黨籍國會眾議員麥亨利(Patrick McHenry)表示，共和黨讓川普像坦克一樣強大，民主黨的彈劾程序不公正，證據不足。

來自搖擺選地區的31位民主黨溫和派，在明年11月的國會選舉中，恐成為支持彈劾的輸家；力挺川普的共和黨眾議員梅杜斯(Mark Meadows，北卡州)表示，民主黨溫和派不可能連任成功，這是他們投支持票的唯一後果。

共和黨人對川普的支持使民主黨人深有感觸，國會民主黨眾議員史拉德(Kurt Schrader)說，他不認為美國還有共和黨，共和黨如今已成為川普黨。

川普在廢除歐記健保時，雖然得到共和黨的強有力支持，但仍有少部分關鍵人物倒戈；如今共和黨人都不言拋棄川普，最多是少部分人聲稱保持中立。

在移民等問題上與川普不同調的共和黨眾議員赫德(Will Hurd，德州)說，他不尋求連任競選，因此雖然在拋棄川普上比多數共和黨人有更大的空間，但也不認為川普犯下應被彈劾的罪，致使共和黨溫和派很難倒戈。

赫德表示：「我們看到了外交政策混亂的證據，但沒看到川普違法的證據。」

共和黨川普民主黨

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