影／罕見「雪颮」來襲 紐約街頭被暴雪吞沒

雪颮侵襲美國東岸，導致能見度快速下降，也造成了災情。圖／ YouTube 分享 facebook

美國東部時間18日15時23分（台灣時間19日4時23分），大約一千六百萬的美國人都收到了國家氣象局的警報，通知他們目前所在地區有雪颮襲來的風險。

雪颮（ㄆㄠˊ），是一種隨著強風突然襲來的大雪。雖然持續時間並不長，但往往伴隨著劇烈的風暴，常發於十月中旬至四月下旬。雪颮在地面的空氣和上空的空氣溫差過大時發生，由於對流發達，雲層轉厚，使得大雪降臨，氣溫會從零上瞬間跌至零下，能見度也會快速下降。

美國國家氣象局在十八日午後對於紐約市、紐澤西州、康乃狄克州的一部分都發佈了雪颮警報。希望市民們盡量留在屋內等候雪颮遠離。

紐約市民遇上難得一見的雪颮，許多人紛紛拍下這難得一見的奇景，尤其是從高樓拍下雪雲席捲而來的模樣更是壯觀。然而，對於賓州的住民而言，可就沒有那麼幸運了。雪颮在當地導致了一起連環車禍，三十多輛車捲入其中，導致兩人死亡，四十四人輕重傷。

Here's my 20-second time lapse of the snow squall in NYC — you can see it approaching from New Jersey pic.twitter.com/RCTi1AmWNC — Brian Stelter (@brianstelter) December 18, 2019