親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

點名民進黨養十大肥貓 韓辦：苦哈哈的人民看得下去？

權值股獲利了結賣壓出籠 台股終場下跌59點收11,959

影／罕見「雪颮」來襲 紐約街頭被暴雪吞沒

2019-12-20 14:49聯合新聞網 綜合報導

雪颮侵襲美國東岸，導致能見度快速下降，也造成了災情。圖／YouTube
雪颮侵襲美國東岸，導致能見度快速下降，也造成了災情。圖／YouTube
分享

美國東部時間18日15時23分（台灣時間19日4時23分），大約一千六百萬的美國人都收到了國家氣象局的警報，通知他們目前所在地區有雪颮襲來的風險。

雪颮（ㄆㄠˊ），是一種隨著強風突然襲來的大雪。雖然持續時間並不長，但往往伴隨著劇烈的風暴，常發於十月中旬至四月下旬。雪颮在地面的空氣和上空的空氣溫差過大時發生，由於對流發達，雲層轉厚，使得大雪降臨，氣溫會從零上瞬間跌至零下，能見度也會快速下降。

美國國家氣象局在十八日午後對於紐約市、紐澤西州、康乃狄克州的一部分都發佈了雪颮警報。希望市民們盡量留在屋內等候雪颮遠離。

紐約市民遇上難得一見的雪颮，許多人紛紛拍下這難得一見的奇景，尤其是從高樓拍下雪雲席捲而來的模樣更是壯觀。然而，對於賓州的住民而言，可就沒有那麼幸運了。雪颮在當地導致了一起連環車禍，三十多輛車捲入其中，導致兩人死亡，四十四人輕重傷。

氣象局暴雪

延伸閱讀

BBC氣象主播稱積雪嚴重 Siri亂入吐槽：...

4氣象奇觀齊現同一個天空 攝影師拍下罕見一幕

廁所裡的不速之客 屋主開門竟見18條眼鏡蛇

男子灌木叢求婚卻遭劇毒蜘蛛咬傷 屁股腫脹4天...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

威州州長：鴻海若重談合約 或可符合稅務優惠資格

2019-12-20 11:03

研究人員因敵視跨性別者被炒 作家羅琳發文力挺惹議

2019-12-20 10:55

陸駐美大使批美插手香港事務 把港當「地緣戰略工具」

2019-12-20 10:52

美161位眾議員聯名致函 籲展開美台貿易協定談判

2019-12-20 10:01

鬧笑話！ 美國將「黑豹」家鄉列入自貿夥伴國家

2019-12-20 10:13

美眾院通過修訂版美墨加貿易協定 和NAFTA有什麼不同？

2019-12-20 09:49

俄勒岡州2地驚傳攻擊事件 1死3傷

2019-12-19 16:08

又一中國女子 闖川普私人渡假村被捕

2019-12-19 16:06

亞裔喝酒臉紅 易得阿茲海默症？

2019-12-19 14:29

美軍協防需索無度 駐韓軍費協商破局

2019-12-19 14:17

川普海湖莊園 再傳民眾闖入

2019-12-19 13:23

美8歲男孩年撈7.8億 成2019最賺YouTuber

2019-12-19 12:52

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14

華爾街推演政治情境 川普若連任…鮑爾、WTO要遭殃

2019-12-19 03:37
看更多

熱門文章

出門滑倒骨折苦等救護車 英女躺街道6小時身亡

2019-12-20 09:27

德執政黨：非核家園目標錯了

2019-12-20 00:14

日本職場的倫理崩壞？一封匿名信後 主管開始怕小職員...

2019-12-20 10:00

全球航空年度評比出爐 這兩家長程航班表現最差

2019-12-20 10:26

川普遭彈劾但股市淡定 除非此事發生代誌才大條

2019-12-19 17:51

影／慧眼識寶！他在海邊撿回臘狀怪石 價值逾2千萬

2019-12-19 16:12

小確幸不保？英國發明「傾斜馬桶」 壓縮上班族如廁時間

2019-12-19 18:05

18歲情侶為存錢上大學在速食店上夜班 不幸觸電雙雙慘死

2019-12-19 17:58

影／川普彈劾案通過，然後呢？2分鐘看後續發展

2019-12-19 16:47

早餐悲劇 14歲少年意外刺死4歲妹

2019-12-19 22:04

8歲女童全身狂滲血流紅眼淚 一天發作5次

2019-12-19 20:52

早在7千年前人類就開始對抗氣候變遷 證據找到了

2019-12-19 21:44

違反競爭法規！德國禁止Uber服務

2019-12-19 23:35

取消讓子加一個小錯 圍棋高手李世乭慘輸人工智慧

2019-12-19 19:16

影／韓航前董娘起訴書髒話連篇 法官傻眼要檢方別念了

2019-12-20 13:21

聽聞川普遭彈劾 新聞節目主持人滿臉哀戚

2019-12-19 18:26

美財長米努勤：美中將在1月初簽署第一階段貿易協議

2019-12-20 06:32

國中生不滿被笑是同性戀 持槍到學校射殺同學

2019-12-19 16:49

川普彈劾案速戰速決？何時送參院 兩黨耍心機

2019-12-20 00:05

新聞眼／彈劾川普大秀是假 劍指總統大選是真

2019-12-20 00:16

華城殺人案員警身亡 「負責關鍵第8案」網友疑有蹊蹺

2019-12-20 09:36

英女王耶誕午宴 哈利全家缺席改到美國度假

2019-12-19 18:09

擺脫總統彈劾陰影 美股3大指數創新高

2019-12-20 05:56

莫斯科史上最熱12月 「連櫻花都快開了…」

2019-12-20 00:14

杜魯道：美不應與中簽貿易協議 除非遭押加國人獲釋

2019-12-20 09:04

陸公佈對美關稅第二次排除清單 石化產品暫停加稅

2019-12-19 15:07

美161位眾議員聯名致函 籲展開美台貿易協定談判

2019-12-20 10:01

鬧笑話！ 美國將「黑豹」家鄉列入自貿夥伴國家

2019-12-20 10:13

陸釋善意！ 對美加稅商品擴大豁免

2019-12-19 23:32

維也納芭蕾學院爆虐待學員 鼓勵年幼舞者抽菸瘦身

2019-12-19 16:53

美財長說貿易協議簽定了激勵標普再創新高 科技股領漲

2019-12-20 06:56

洗掉郵戳偷賣郵票 英夫婦無本獲利1562萬判囚

2019-12-20 09:29

今年102歲 廣島原爆受害者擔任東奧聖火跑者

2019-12-20 09:08

德國人響應減排 搭機旅遊變少了

2019-12-20 03:15

IBM研發電動車無鈷電池

2019-12-20 03:15

熱浪續發威 澳洲單日最高均溫再破紀錄達41.9度

2019-12-19 23:34

全球第一槍 瑞典終結負利率

2019-12-20 03:15

挺眾院彈劾 86歲金斯柏嗆川普「不是律師」

2019-12-19 16:14

國際咖啡豆價格 飆兩年新高

2019-12-20 03:15

看兩黨攻防的虛無荒謬：彈劾實是假 大選才是真

2019-12-19 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top