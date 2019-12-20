55年前芝加哥醫院被偷男嬰 在密州找到了

1964年4月26日芝加哥發生一起轟動的新聞，一名母親朵拉·弗朗查克(Dora Fronczak)在醫院產下一名男嬰後，男嬰不幸遭到綁架，當時警方和聯邦調查局(FBI)都介入調查，卻一直沒有男嬰的下落；經過了55年後卻有媒體報導，已經找到這名失蹤男嬰的下落。

聯邦調查局於本周召開說明，表示這起失蹤案的調查目前還持續進行，但是在拉斯維加斯KLAS電視台及芝加哥WGN-TV電視台的相繼報導後，這名早已成年的男嬰被發現，現在定居住在密西根州的鄉下。

媒體報導中並沒有透露這名失蹤男嬰是如何被找到的，也沒有提及是否進行身分比對或DNA檢測；KLAS電視台在12月12日報導：「名為保羅·弗朗查克(Paul Fronczak)的失蹤男嬰現在已經長大，他也知道自己就是55年前朵拉和查斯特·弗朗查克(Dora andChester Fronczak)夫婦遭到綁架的孩子。」

WGN-TV電視台報導：「這名男子不願對外公布身分，但是早在幾個月前就發現有多重跡象和證據，指向他就是保羅·弗朗查克」

1966年警方透過線索在新澤西州找到一名男嬰，隨後弗朗查克夫婦前往指認，失去孩子的朵拉認為這名男嬰就是他的孩子；當時的60年代DNA技術尚未發明，警方便同意讓夫妻倆將男孩帶回扶養，直到2013年經過DNA比對後證實，這個男孩並不是當年失蹤的保羅。

當年這名綁架犯偽裝成醫院婦產科護士，告訴朵拉她必須將保羅帶去做一些例行性檢查，從此之後就音訊全無；一周後警方找到一名疑似綁匪的女子，外型和年紀都符合當初假扮成護士的犯人，但經過問訊後警方確認這名女子並不是犯人。

這起案件當時動用200名警察協尋，就連郵政總局也動用17萬5000名郵務人員提供協助，仍無法破案。