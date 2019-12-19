又一中國女子 闖川普私人渡假村被捕

佛州海湖莊園再發生中國女子闖入被捕事件。 美聯社 分享 facebook

川普總統位於佛羅里達州的私人度假村海湖莊園（Mar-a-Lago），18日再度傳出有中國籍女子企圖闖入結果遭到逮捕的事件。佛州棕櫚灘（Palm Beach）警察局發言人奧葛羅德尼克（Michael Ogrodnick）指出，56歲婦人陸靜（Jing Lu，音譯）逕自進入海湖莊園，保全人員發現之後，要求她離開。

奧葛羅德尼克表示，這名婦人後來再度回到園裡，並且開始拍攝照片，這時候警局已經接獲通報，員警也趕抵現場，將她當場逮捕。

根據警方調查，陸靜的入美簽證已經過期。警方表示，被捕之後，陸靜表示要行使律師權。

奧葛羅德尼克指出，陸靜以街頭滯留罪（loitering，又稱遊蕩罪）及徘徊罪（prowling）罪嫌被捕，押入棕櫚灘郡立監獄（Palm Beach County Jail）。

川普集團（Trump Organization）並未針對這起事件發表評論。

媒體報導指出，川普計畫20日到海湖莊園，與家人一起度過兩周的耶誕假期。陸靜擅闖海湖莊園時，川普以及其他家族成員都不在園內。

這起事件是在過去一年當中，第二起中國女子闖入海湖莊園而遭逮捕的事件。

來自上海的33歲婦人張玉婧今年稍早私闖海湖莊園，今年3月底遭到逮捕。今年9月，遭到非法入侵(trespassing)、對聯邦幹員說謊等罪名起訴的張玉婧被法院裁定罪名成立。

在張玉婧被捕之後，川普曾對媒體表示，對於海湖莊園的安全問題並不擔心。他也形容這起事件為「小差錯」。不過，部分民主黨人士及政府監督組織則表示，外國政府可能利用海湖莊園做為接近川普以及川普核心幕僚的管道。