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亞裔喝酒臉紅 易得阿茲海默症？

2019-12-19 14:29世界日報 編譯陳韻涵╱綜合18日電

阿茲海默症。 圖／ingimage
阿茲海默症。 圖／ingimage
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加州史丹福大學研究指出，部分亞裔「喝酒臉紅」(Asian glow)的基因阿茲海默症快速發展有關；專家建議，有這種基因變異的人就不應該狂飲。

酒精經過乙醇去氫(ADH)代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫(ALDH2)代謝成無毒的乙酸；全球約5億6000萬名東亞裔缺乏ALDH2，會導致清除乙醛的速度緩慢，造成血液中乙醛濃度升高，傷害DNA且增加罹患食道癌、心臟病和骨質疏鬆症的風險。

發表於「神經病理學通訊」(Acta Neuropathologica Communications)期刊的研究結果指出，酒精增加腦細胞受損的機率，加快實驗對象出現阿茲海默症狀的速度，且進一步破壞病患的細胞。

史丹福化學與系統生物學教授達莉亞‧墨許利-羅森(Daria Mochly-Rosen)說：「研究顯示，若人們有這種基因變異，且有阿茲海默症的家族病史，就不該豪飲。」

研究人員探究在利用基因工程變異該基因的小白鼠體內注射酒精，濃度等同成人每天喝下兩杯酒，試驗11周，分別探究阿茲海默症病患體內的細胞培養狀況。

史丹福醫學院表示，在兩種情況下都發現小鼠與有突變基因的細胞培養出現更多有害的自由基。

健康的人體會自行排除自由基，但若累積在有基因缺陷者的體內，則會損害負責排除自由基的。

墨許利-羅森說，這些結構受損加快阿茲海默症發展，研究作者也發現可矯正缺陷基因來減緩罹患阿茲海默症的風險。

未參與實驗的「梅約(Mayo)診所阿茲海默症研究中心」主任彼得森(Ronald Petersen)評論說，新研究可能解開酒精攝取與認知老化的複雜關係，修正受損基因的潛在療法令人振奮，但提醒研究結果僅侷限於小鼠和培養皿實驗。

世衛表示，全球約有5000萬人有癡呆症狀，這是阿茲海默症等疾病的記憶力衰退症狀，此數字可能在2050年增三倍。

阿茲海默症協會(Alzheimer`s Association)表示，美國有多達500萬人罹患阿茲海默症且是第六大死因。

墨許利-羅森說，希望研究能促成潛在的臨床研究，探究阿茲海默症病患喝酒的改變。

她說：「如果臨床研究顯示這的確增加阿茲海默症確診患者，或此症家族病史研究對象的病發情況，醫師可建議這些人不要喝酒，但必須有人體實驗才能如此建議。」

阿茲海默症基因亞裔

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