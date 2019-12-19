美軍協防需索無度 駐韓軍費協商破局

韓國人絕大多數反對支付更高價格的軍費，但仍有74%表示支持美軍在韓國的長期部署。（photo byWikipedia） 分享 facebook 未能就首爾28,500名美軍軍費達成協議，南韓和美國18日結束了為期2天的會談。韓國國會議員抱怨，華盛頓尋求每年最高50億美元援助，是首爾同意支付金額的5倍以上。作為「美國優先」政策的一部分，美國總統川普要求包括北約成員和日本在內的盟友為國防付出更多代價。

美韓自1991年簽署首份防衛費分擔協定，迄今共簽署 10 份協定。根據3月簽署的第10份協定，韓方承擔約8.7億美元，較2018年增加8.2%。

《特別措施協議》

根據《CNN》報導，川普一直要求韓國支付比目前高出約400%的費用。有報導稱，面對與華盛頓的核談判陷入僵局，朝鮮可能很快進行重大挑釁。華盛頓和首爾之間的現行成本分攤協議將於2019年底到期，但韓國外交部和美國國務院表示，下一輪會談定於1月舉行。

韓國外交部在一份聲明中說：「儘管在各種問題上立場分歧，但雙方正在通過討論擴大相互了解的程度，並同意繼續密切磋商以達成雙方可以接受的協議。」美國務院發言人則說：「我們已經在首爾完成了最新一輪的《特別措施協議》（SMA）談判。」感謝韓國為提供大量資源，但他們應該貢獻更多的分攤額度。

軍需產業恐受衝擊

根據《日本時報》報導，韓國首席談判官鄭恩寶和他的美國同行詹姆斯•德哈特領導的會談缺乏共識，恐怕將重演去年，兩國錯過了年底截止日期，但達成在新一年追溯協議的共識。美國和韓國的專家們警告，如果沒有達成協議，將使美國在韓國駐軍的前景受到懷疑。

對此，美國駐首爾大使館發言人拒絕評論。而韓國民眾絕大多數都反對支付更高的軍費。僅有4%的受訪者表示，首爾應該滿足川普的要求。最終若沒有達成協議，那麼最直接的影響將是成千上萬為美軍工作的韓國平民，恐遭到無遣散費資遣。

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