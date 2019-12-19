美國總統川普彈劾案後續重點一次看

美國眾議院周三（18日）通過對總統川普濫權、妨礙國會調查的兩項彈劾案，彈劾案後續流程與觀察重點如下：

● 彈劾案送往參議院

眾院通過彈劾後，下個月案件進入參議院。首席法官羅伯茲（John Roberts）明年1月將主持此案的審判，參議員陪審，眾議員的角色如檢察官，川普的律師為其辯護。

● 川普料可全身而退

要讓川普解職下台需要三分之二的多數（67票）表決認定川普有罪。共和黨現為參院多數黨，握有53席，民主黨加其他獨立議員只有47席，因此除非共和黨參議員大量倒戈，預期川普會被判無罪。

● 川普留下汙點

彭博資訊指出，即便參院駁回眾院送來的彈劾案，眾院的表決已經成為川普的任期與其歷史地位汙點。

● 彈劾案加深挺川與反川兩陣營對立

民調發現彈劾案已激化美國挺川與反川兩陣營間的分裂，川普與他的支持者誓言在大選選戰中發揮這個議題。在眾院投票之前，川普已經寫了長達6頁的「怒函」給議長裴洛西，警告民主黨，火會反過來燒到他們身上。

● 對明年大選影響仍不明朗