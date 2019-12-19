親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普遭眾院彈劾
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

評／政治利益下，被轉彎的警察尊嚴

小媽媽僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

美國總統川普彈劾案後續重點一次看

2019-12-19 12:25經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

美國眾議院周三（18日）通過對總統川普濫權、妨礙國會調查的兩項彈劾案，彈劾案後續流程與觀察重點如下：

● 彈劾案送往參議院

眾院通過彈劾後，下個月案件進入參議院。首席法官羅伯茲（John Roberts）明年1月將主持此案的審判，參議員陪審，眾議員的角色如檢察官，川普的律師為其辯護。

● 川普料可全身而退

要讓川普解職下台需要三分之二的多數（67票）表決認定川普有罪。共和黨現為參院多數黨，握有53席，民主黨加其他獨立議員只有47席，因此除非共和黨參議員大量倒戈，預期川普會被判無罪。

● 川普留下汙點

彭博資訊指出，即便參院駁回眾院送來的彈劾案，眾院的表決已經成為川普的任期與其歷史地位汙點。

● 彈劾案加深挺川與反川兩陣營對立

民調發現彈劾案已激化美國挺川與反川兩陣營間的分裂，川普與他的支持者誓言在大選選戰中發揮這個議題。在眾院投票之前，川普已經寫了長達6頁的「怒函」給議長裴洛西，警告民主黨，火會反過來燒到他們身上。

● 對明年大選影響仍不明朗

彈劾案會不會是川普競選連任的中心議題，成為其最佳助選員？可能未必。彭博報導，到目前為止大多部的民調都發現，選民最關心的議題是獲得健保的成本、經濟狀況這類民生問題。

美國總統川普18日在密西根州Battle Creek參加競選集會。 路透
美國總統川普18日在密西根州Battle Creek參加競選集會。 路透
分享

川普彈劾案共和黨

延伸閱讀

彈劾川普各說各話 美國社會鴻溝持續加深

美國史上第三位總統 川普遭彈劾大事紀

眾院通過彈劾案 「同黨沒跑票」川普開心拍手

美眾院通過彈劾川普 美股期指、美元應聲挫跌

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14

川普靠名嘴治國？這個經典反應 讓情報圈崩潰退散

2019-12-19 10:00

川普同黨盟友拿他比耶穌 網路熱議

2019-12-19 09:57

學生欠債政府吞？美國當代的「學貸赤字」大論戰

2019-12-19 09:53

福斯汽車CEO：川普對全球經濟帶來不穩定性

2019-12-19 09:27

737 Max停飛延長 穆迪調降波音信評至A3

2019-12-19 08:40

華爾街推演政治情境 川普若連任…鮑爾、WTO要遭殃

2019-12-19 03:37

只因戴過支持川普帽子？ 14歲男童遭同學毆打頭部重創

2019-12-18 20:47

說服川普抗暖化 影后珍芳達曾想祭出美女戰術

2019-12-18 18:58

川普通俄門 美法官批FBI監聽申請多錯漏

2019-12-18 15:23

藥廠破產…普度執行長豐厚獎金 11聯邦參議員籲砍

2019-12-18 15:10

投資規模縮小…富士康威州稅金減免 外州員工排除

2019-12-18 15:09

「在地優先」改「瀕危優先」 器官移植新規惹議

2019-12-18 15:07

部分捐獻者半數器官浪費 器官採集不力 聯邦研擬懲處

2019-12-18 15:06

電話詐騙冒充社安署指控涉運毒 「不付錢警將上門」

2019-12-18 15:05

美購菸年齡 從18歲提高到21歲

2019-12-18 13:43

分析師：川普若連任 WTO、大陸、鮑爾遭殃

2019-12-18 13:39

華州促川普停止移民官法院逮人

2019-12-18 13:18

肯州前州長特赦逾480人 最具爭議殺人犯聲稱無罪

2019-12-18 13:17

拒隨母搬回宏都拉斯 移民少女自導自演綁架

2019-12-18 13:15

入獄35年可能無辜 奧克拉荷馬州殺人犯重獲自由

2019-12-18 13:15

1夜18龍捲風 美南4人死 十多人受傷

2019-12-18 13:12

美政府提國安疑慮 美大學關閉孔子學院

2019-12-18 12:42

川普連任料有更多貿易戰、聯準會主席任滿換人、再減稅

2019-12-18 10:59

美眾院通過法案 將買菸年齡從18歲提高到21歲

2019-12-18 10:07
看更多

熱門文章

日本護照全世界最好用 有護照人口卻不到四分之一

2019-12-18 17:01

美國眾院通過 川普彈劾案兩項罪名

2019-12-19 09:25

獨特的睡覺秘訣 教授女兒成功考上醫學院

2019-12-18 16:38

波音停產737 Max工廠現況曝光 網友一看覺得餓

2019-12-18 17:43

川普靠名嘴治國？這個經典反應 讓情報圈崩潰退散

2019-12-19 10:00

廁所裡的不速之客 屋主開門竟見18條眼鏡蛇

2019-12-18 16:25

小媽媽年僅11歲！傳聯國維和部隊在海地留數百名私生子

2019-12-19 12:07

不敵阿爾發狗而退休的圍棋高手李世乭 贏人工智慧了

2019-12-18 22:59

小女孩表演比「中指」20分鐘 背後原因曝光網笑翻

2019-12-18 19:55

日記者遭性侵獲歷史性賠償 嫌犯卻未被起訴

2019-12-19 00:09

眾院通過彈劾案 「同黨沒跑票」川普開心拍手

2019-12-19 10:30

為留人才這公司允許「周休4日」 附帶條件卻引網友論戰

2019-12-18 20:21

夫娶她們竟只因是處女 雙胞胎「共享丈夫」後離婚出書

2019-12-18 17:53

美國史上第三位！美國總統川普遭眾院彈劾

2019-12-19 09:48

美國商務部加強防堵華為 美企跳腳

2019-12-18 23:47

前選美冠軍淪不道德教師 不停向15歲學生發裸照

2019-12-19 09:47

華郵選出年度19件好事 台灣同婚、香港爭民主在列

2019-12-19 09:54

新娘要求伴娘「素顏出席」婚禮 超瞎理由讓網傻眼

2019-12-18 18:30

川普彈劾案表決馬拉松 台灣時間今早揭曉

2019-12-19 00:09

飛雅特和PSA集團簽訂合併協議 新集團年營收達5兆台幣

2019-12-18 16:59

兔唇少女「被批不祥」求職失敗！整容後「雪膚+電眼」人生逆轉

2019-12-18 17:39

星二代為肥爸狠瘦39kg變V臉正妹！以身作則證天生胖都可能減

2019-12-18 19:51

只因戴過支持川普帽子？ 14歲男童遭同學毆打頭部重創

2019-12-18 20:47

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14

地磁北極正加速偏向俄羅斯 速度之快令科學家困惑

2019-12-19 12:04

英男飛越大西洋只為見她 喵星人竟是助攻關鍵

2019-12-18 19:41

控民主黨「政變」 彈劾表決前夕…川普又發飆了

2019-12-19 00:09

眾院將表決彈劾川普條款 美股幾乎持平

2019-12-19 06:31

特斯拉明年陸產Model 3 計劃下殺八折衝買氣

2019-12-18 14:13

除了紐西蘭火山...這些探險旅遊景點也暗藏危機

2019-12-18 16:55

緊跟美國腳步…西班牙、挪威都不想用華為5G

2019-12-18 15:29

華爾街推演政治情境 川普若連任…鮑爾、WTO要遭殃

2019-12-19 03:37

美眾院民主黨議員：已與波洛西討論延後將彈劾案送參院

2019-12-19 09:00

男子灌木叢求婚卻遭劇毒蜘蛛咬傷 屁股腫脹4天後動彈不得

2019-12-18 16:50

iPhone中國11月銷售大減 蘋果股價照漲

2019-12-18 20:58

彭博：美擬加大對華為出口管制

2019-12-19 00:32

麻省理工教授：北韓恐發射遠程彈道飛彈 送美當耶誕禮

2019-12-18 17:33

Volvo貨車部門賣給Isuzu

2019-12-19 03:37

眾院開始辯論彈劾川普條款 預定數小時後表決

2019-12-19 02:33

全球經濟前景 經理人看好

2019-12-19 03:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top