西班牙電信龍頭宣布 逐步減少採購華為5G設備

就在各界擔心中國電信巨擘華為可能替北京政府從事間諜活動之際，西班牙電信大廠西班牙電信（Telefonica）今天表示，將大幅減少向華為採購5G網路設備。

西班牙電信在聲明中說，將在布設下一代5G行動網路期間的「初期階段」使用華為設備，包括在其主要市場西班牙和德國。

但預料在2022年的「大規模布設」期間，西班牙電信將逐步減少讓華為設備出現在「5G網路的核心或主要集線器」中。

西班牙電信對華為核心設備的採購量將逐漸下滑，「直到在2024年前後降至為零」，西班牙電信「將轉向多個供應商採購」，而非和目前一樣只向華為採購。

聲明指出：「華為對西班牙電信來說仍是可貴的供應商，西班牙電信將持續在其他重要領域與華為合作，像是無線電接取網路（RAN）。」

華為提供西班牙電信在歐洲地區的4G網路設備。

電信專家認為，華為在技術和價格方面都是5G設備的龍頭，但美國情報局高層主張不要相信華為，稱華為設備威脅國家安全。曾任中國軍方工程師的任正非於1987年創立華為。

華為和北京當局否認這些指控，華為自稱是私人企業，完全由員工持股。

美國總統川普擔心間諜問題，曾下令美國企業停止與華為往來，並呼籲其他國家比照辦理。

澳洲和日本已經採取行動，阻擋或嚴格限制華為參與建置5G網路。