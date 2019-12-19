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逾半議員認濫權！川普彈劾案 美國眾院通過兩項罪名

美國史上第三位！美國總統川普遭眾院彈劾

2019-12-19 09:48聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國聯邦眾議院18日表決通過兩項彈劾總統川普的條款，川普成為繼前總統強森、柯林頓之後，美國史上第三位遭眾院通過彈劾的總統。眾院通過後，將交由參院審理，共和黨居多數的參院不太可能通過彈劾案

眾議院18日午間開始辯論指控川普在烏克蘭「電話門」醜聞中濫用職權和妨礙國會調查的彈劾條款，經過數小時辯論後，晚間表決通過兩項彈劾條款，分別為濫用職權並妨礙國會調查。

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）在辯論前發言表示，川普的所為持續威脅美國國家安全，讓國會議員別無選擇，只能推動彈劾他。波洛西並說，若國會現在不採取行動，就是怠忽職守。

共和黨、民主黨議員輪番上場辯論，共和黨主張民主黨扭曲川普與烏克蘭總統的對話，而發起彈劾只是為了推翻2016年選舉結果，以及企圖贏得2020年總統大選，多名議員呼籲民主黨放下彈劾案，回去為人民工作。民主黨議員則主張川普濫職調查政敵，並妨礙國會調查，必須彈劾他。

川普稍早推文指出，無法相信今天將被一事無成的民主黨彈劾，而他根本沒做錯任何事。他說，這是件可怕的事，不該再發生在另一位總統身上。川普並轉發多則對他有利的文章。

在眾院表決前夕，川普致函波洛西，以抗議民主黨在眾院進行的黨派彈劾行動，表達其強烈不滿。川普指控民主黨干預美國選舉、動搖美國民主，並形容這場彈劾案是一場非法的、黨意主導的政變。

川普被控在7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，濫用職權要求澤倫斯基調查政敵、前副總統拜登和其子杭特・拜登（Hunter Biden）的「電話門」風暴持續，民主黨掌控的眾院9月底啟動彈劾調查，進行多場閉門、公開聽證會。

美國聯邦眾議院18日表決通過兩項彈劾總統川普的條款。美聯社
美國聯邦眾議院18日表決通過兩項彈劾總統川普的條款。美聯社
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川普民主黨烏克蘭彈劾案醜聞共和黨

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