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逾半議員認濫權！川普彈劾案 美國眾院通過兩項罪名

美國眾院通過川普彈劾案兩項罪名

2019-12-19 09:25聯合報 編譯范振光／即時報導

美國國會眾議院經過漫長辯論後，當地18日晚間表決總統川普彈劾案，根據CNN現場轉播，眾院提出的兩項彈劾條文，皆以過半以上票數過關：在435席的眾院，第一項條文「濫權」，表決結果是230票贊成、197票反對；第二項條文「妨礙國會調查」，229票贊成、198票反對。川普成為美國史上第三位遭到彈劾的總統。

川普涉嫌在電話中施壓烏克蘭總統澤倫斯基調查美國民主黨籍前副總統、2020總統參選人拜登，眾院以濫權和妨礙國會調查兩項罪名提出彈劾案。

由於民主黨在眾院掌多數席次，彈劾案過關是預料之中，但接下來在共和黨控制的參院進行彈劾審判時，目前各方預料川普可以脫身。

美國眾院18日晚間通過川普總統彈劾案。歐新社
美國眾院18日晚間通過川普總統彈劾案。歐新社
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川普彈劾案濫權

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