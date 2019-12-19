美元小幅走高 投資人等待川普彈劾案表決

美元小幅上揚，投資人正在等待美國總統川普彈劾案的表決結果；英鎊下跌，因英國無協議脫歐的疑慮再起；紐元自一周低點反彈，因第2季經濟成長優於預期。

DXY美元指數走高，報97.475。英鎊兌美元報1.3077美元。紐元兌美元自周三低位0.6555美元回升至0.6589。日圓兌美元小幅波動，報109.57。

紐西蘭第2季國內生產毛額（GDP）成長2.7%，高於分析師預估的2.4%。

全球市場的兩大主要風險明顯消退，美中達成初步貿易協議，英國首相強生贏得大選；但市場疑慮本周再次浮現，因貿易戰不確定性並未消除，投資人等待貿易協議進一步明朗。

美國貿易代表賴海哲周二表示，美國可能提高歐洲商品的關稅，重新引發對歐元前景的擔憂。儘管德國企業信心調查結果優於預期，歐元兌美元仍維持在周三低點1.1109美元附近。

澳洲國民銀行(NAB)外匯分析主管Ray Attrill說：「目前最重大的消息是德國12月Ifo企業調查，其結果.顯示德國以及更廣泛的歐元區經濟情況好轉，這攸關我們對明年美元走軟、歐元走強的預測。」

美元的逆風是美國眾議院將表決是否彈劾總統川普；參議院的表決預計將在1月進行。

儘管面臨政治不確定性，但美國近來的經濟數據強勁，已使市場對聯準會（Fed）在短期內採取任何寬鬆措施的預期 降低，支撐美元。