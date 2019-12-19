美股漲勢終止 市場關注川普彈劾案進展

美股漲勢終止，道瓊指數及標普500指數小幅下跌，因聯邦快遞股價重挫，抵銷投資人對全球經濟成長的樂觀展望，市場正密切關注美國總統川普的彈劾問題。

道瓊工業指數下跌27.88點或0.1%，報28,239.28點；標普500指數下跌1.38點或0.04%，至3,191.14點；那斯達克指數上漲4.38點或0.05%，至8,827.74點。

聯邦快遞崩跌10%，拖累道瓊指數；該公司下調2020會計年度的獲利預期，主因支出龐大、全球貿易流動放緩以及與亞馬遜解約的衝擊。

標普500指數微幅下跌，但分析師認為，美中宣布達成第一階段貿易協議後，市場情緒保持樂觀。那斯達克指數小幅上揚，連五日創收盤新高。

Vantagepoint investment Advisers投資長Wayne Wicker表示：「投資人對前景的疑慮放緩，歷經強勁的漲勢後，周三的走勢只是稍作喘息。」

美國眾議院將對川普濫權及阻撓國會調查之指控進行表決，但市場並未受到太大影響。Boston Private的投資長Shannon Saccocia表示，彈劾案不會改變聯準會（Fed）的做法，也不會改變與中國大陸關係的發展。

周三幾乎沒有重大經濟消息，投資人在假期前夕採取觀望態度。Fiera Capital的副總裁兼投資組合經理Candice Bangsund說：「我們認為彈劾案是雷聲大雨點小，這可能是接下來兩到三個周的主題，接著就會成為歷史，我們將關注選舉和貿易談判。」