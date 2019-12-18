只因戴過支持川普帽子？ 14歲男童遭同學毆打頭部重創

男童疑似因為戴過支持川普的帽子遭受到同學霸凌。圖擷自 New York Post 分享 facebook

日前美國佛州一名14歲男童在校車上被數人圍毆導致頭部重創，他的母親表示疑似因為男童戴了支持「川普競選2020總統」的帽子去學校而被霸凌。影片中可以看到有女生直接騎到男童身上，猛力毆打他的頭部，看起來非常兇狠。但在調查後警方表示沒有直接證據顯示事件與支持川普有關。

綜合媒體報導，美國佛州一名14歲男童泰勒（Tyler）上個月在校車上被數人圍毆導致頭部受傷，他的母親在Twitter上PO出一段影片，只見影片中男童在校車內被數名黑人學生圍毆，甚至還有女生直接騎到他身上並且狂打他的頭部，看起來非常兇狠。

男童母親PO文提到，她懷疑因為男童戴過支持川普競選2020年總統的帽子到學校而遭到同學霸凌，她也提到，數周前男童用自己的零用錢在跳蚤市場購買了一頂寫著「川普競選2020年總統」的帽子到學校後就被同學毆打，之後他便不再戴那頂帽子，但霸凌卻沒有停止。

經調查後警方表示，沒有證據顯示事件與男童曾戴川普帽子或種族歧視有關，而是因為兩名學生先起了口角，之後其他人再加入圍毆。此事件共有2男3女學生涉案，目前5名學生也都已被校方開除。