只因戴過支持川普帽子？ 14歲男童遭同學毆打頭部重創

男童疑似因為戴過支持川普的帽子遭受到同學霸凌。圖擷自 New York Post 分享 facebook

日前美國佛州一名14歲男童在校車上被數人圍毆導致頭部重創,他的母親表示疑似因為男童戴了支持「川普競選2020總統」的帽子去學校而被霸凌。影片中可以看到有女生直接騎到男童身上,猛力毆打他的頭部,看起來非常兇狠。但在調查後警方表示沒有直接證據顯示事件與支持川普有關。

綜合媒體報導,美國佛州一名14歲男童泰勒(Tyler)上個月在校車上被數人圍毆導致頭部受傷,他的母親在Twitter上PO出一段影片,只見影片中男童在校車內被數名黑人學生圍毆,甚至還有女生直接騎到他身上並且狂打他的頭部,看起來非常兇狠。

男童母親PO文提到,她懷疑因為男童戴過支持川普競選2020年總統的帽子到學校而遭到同學霸凌,她也提到,數周前男童用自己的零用錢在跳蚤市場購買了一頂寫著「川普競選2020年總統」的帽子到學校後就被同學毆打,之後他便不再戴那頂帽子,但霸凌卻沒有停止。

經調查後警方表示,沒有證據顯示事件與男童曾戴川普帽子或種族歧視有關,而是因為兩名學生先起了口角,之後其他人再加入圍毆。此事件共有2男3女學生涉案,目前5名學生也都已被校方開除。

