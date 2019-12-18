藥廠破產…普度執行長豐厚獎金 11聯邦參議員籲砍

圖為普度製藥位在康乃狄克州史坦福市的總部大樓。(美聯社) 分享 facebook

11名民主黨聯邦參議員17日致函止痛藥「疼始康定」(OxyContin)製造商「普度製藥」(Purdue Pharma)，呼籲藥廠考量經歷破產並試圖處理2700件類鴉片藥物危機官司，別給執行長豐厚獎金。

破產律師本月稍早同意該公司給予職員獎勵金的計畫，但延後決定明年是否發給執行長尚蘭道(Craig Landau) 130萬元，這是除了底薪260萬元之外的獎金。

面對州府等外界施壓，普度已將尚蘭道的提案獎金砍半。

參議員寫道，「普度仍比較關心激勵高層員工賣更多藥，而非公共健康或協助各州對抗類鴉片藥物危機。」

普度官員最近出席聽證會時表示，公司需要發獎金給員工，好讓員工與公司共度破產難關。

但約24名州檢察官反對給予尚蘭道任何獎金，因為他名列多件疼始康定官司的被告。

疼始康定是高度成癮的類鴉片處方藥；各級藥物，包括海洛因和芬太尼等禁藥，自2000年起在美國造成40多萬人死亡。

尚蘭道否認任何不法，他的律師說他並未直接監督銷售或行銷，直到2017年擔任執行長才接管公司事務，並在他任期內停止向醫生推銷疼始康定。

普度發表聲明說，尚蘭道的獎金必須由破產法庭決定，「公司持續與尋求妥善解決辦法的股東進行有生產力的溝通。」

所有簽署的參議員皆為民主黨員，包括四名總統參選人：布克(Cory Booker，新澤西州)、柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)、桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)和華倫(Elizabeth Warren，麻州)。

其他人則是鮑德溫(Tammy Baldwin，威斯康辛州)、布魯曼索(Richard Blumenthal，康乃狄克州)、布朗(Sherrod Brown，俄亥俄州)、范士丹(Diane Feinstein，加州)、哈森(Maggie Hassan，新罕布夏州)、曼欽(Joe Manchin，西維州)和馬基(Ed Markey，麻州)。