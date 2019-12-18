投資規模縮小…富士康威州稅金減免 外州員工排除

圖為富士康在威斯康辛州的設施之一。 (Getty Images) 分享 facebook

威斯康辛州立法審計局最新公布的報告顯示，該局連續兩年提出質疑，要經濟發展局修改富士康投資條件，讓不在該州工作的人不得享受30億元的減免稅等優惠，否則將違反該州的法律，也不符州政府和富士康簽訂的契約。

2017年川普總統親自參加富士康面板廠破土典禮，稱讚富士康投資計畫為「世界第八大奇蹟。」

但是，富士康先改動了投資計畫，原簽約的共和黨州長沃克下台後，接任的民主黨州長艾佛斯立即推動修改契約，並稱不修定的話，州政府不會提供稅務優惠。

艾佛斯的立場是，富士康既已縮小投資規模，從原來預定雇用1萬3000人的大型面板製造廠，縮為只製造手機等小型裝置用的面板，原契約裡面的稅務優惠當然也要重新談判擬定。

新的州長上個月已通知富士康，不重談契約的話，州政府不會提供任何優惠。上周，有報導說，富士康認為艾佛斯拿重新談判，來阻撓投資計畫的進行。

根據原簽訂的契約，富士康得聘用相當人數，才得享有28億元稅務優惠。2018年，它只僱用了113人，離最低260人的優惠門檻，一半都不到，2019年它得聘用至少520人，才能獲得2億2100萬元的優惠。申報期限是明年4月。

立法審計局報告說，只有在威州上班的員工，才符合減免稅的條件，可是經濟發展局發布的規定卻是，不在威州上班，但支領威州廠房發給薪水的人，也可享受優惠，這是錯的。

經發局今年1月向州議會報告時，說它已遵照稽核局去年的建議，修改富士康計算員工的辦法，但今年的稽核報告指出，經發局仍錯誤地准許外州工人享用威州的稅務優惠，「經發局應根據法律，修改(減免稅)辦法。」

經發局長休斯(Melissa Hughes)說經發局將把辦法更新，確認州外工人不被列入優惠名單。富士康說，它會遵照規定辦事。