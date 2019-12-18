「在地優先」改「瀕危優先」 器官移植新規惹議

紐約38歲居民克魯茲-烏優亞(左三)等待換肝期間去世，醫生曾勸她搬到別州機會較大，但她無力負擔搬家費用。(美聯社) 分享 facebook

美國器官移植制度幾十年來一直是以「在地優先」，但今年稍早生效的全國肝臟移植新規定，讓等待換肝病患分享到更多肝臟捐贈機會，不必只憑居住地決定肝臟移植等待時間長短。

但並非所有人都贊成這項改變；中西部和南部地區有十幾家醫院認為新規定「不公平」，集體要求暫停執行；雖然上訴案遭亞特蘭大法官駁回，但這些醫院打算繼續上訴。

新政策規定：距離捐贈醫院500海哩(575哩)內的瀕死病患可優先換肝；若無人接受，可供給該幅員範圍內不同距離、死亡風險較低患者。

推動新規定的紐約西奈山醫療中心(Mount Sinai Medical Center)移植外科醫生弗洛曼(Sander Florman)表示， 「病情最嚴重患者應獲得最大機會」。他舉例指出，他在紐約市的一名病患因等不到換肝，不幸死亡。如果這名病患是住在別州，就不必等這麼久，現在可能還活著。

但中西部和南部地區部分醫院認為，將肝臟運至其他捐贈機會較少的地區，將減少農村地區民眾的醫療機會，增添因病死亡風險。數據顯示，中西部捐出器官比其他地方多；紐約州和加州的器官短缺最嚴重。

聯合網絡器官共享網絡(United Network for Organ Sharing，UNOS)指出，等待換肝病患逾1萬3000人，去年只有8250人接受移植手術；新肝臟大多來自已死的器官捐贈者。平均每天有三人等待新肝。等待器官移植總人數近11萬4000人。

幾十年來，器官移植政策一直是「在地者優先」：器官通常優先移植給與捐贈者同一區域的病情最嚴重患者。目前全國分成11個移植區域，不同區域的器官可用數量變化很大。

有些病患為縮短等待時間，遠赴他州。以已故蘋果公司執行長賈伯斯(Steve Jobs)為例，當時他住在加州，2009年在田納西州接受肝臟移植手術。但不是每個患者都有能力這麼做。

UNOS預料，新規定將肝臟分享得更廣，可多挽救上百人生命。UNOS承諾將評估新規則是否具有預期效果。