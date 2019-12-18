親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

「在地優先」改「瀕危優先」 器官移植新規惹議

2019-12-18 15:07世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

紐約38歲居民克魯茲-烏優亞(左三)等待換肝期間去世，醫生曾勸她搬到別州機會較大...
紐約38歲居民克魯茲-烏優亞(左三)等待換肝期間去世，醫生曾勸她搬到別州機會較大，但她無力負擔搬家費用。(美聯社)
分享

美國器官移植制度幾十年來一直是以「在地優先」，但今年稍早生效的全國肝臟移植新規定，讓等待換肝病患分享到更多肝臟捐贈機會，不必只憑居住地決定肝臟移植等待時間長短。

但並非所有人都贊成這項改變；中西部和南部地區有十幾家醫院認為新規定「不公平」，集體要求暫停執行；雖然上訴案遭亞特蘭大法官駁回，但這些醫院打算繼續上訴。

新政策規定：距離捐贈醫院500海哩(575哩)內的瀕死病患可優先換肝；若無人接受，可供給該幅員範圍內不同距離、死亡風險較低患者

推動新規定的紐約西奈山醫療中心(Mount Sinai Medical Center)移植外科醫生弗洛曼(Sander Florman)表示， 「病情最嚴重患者應獲得最大機會」。他舉例指出，他在紐約市的一名病患因等不到換肝，不幸死亡。如果這名病患是住在別州，就不必等這麼久，現在可能還活著。

但中西部和南部地區部分醫院認為，將肝臟運至其他捐贈機會較少的地區，將減少農村地區民眾的醫療機會，增添因病死亡風險。數據顯示，中西部捐出器官比其他地方多；紐約州和加州的器官短缺最嚴重。

聯合網絡器官共享網絡(United Network for Organ Sharing，UNOS)指出，等待換肝病患逾1萬3000人，去年只有8250人接受移植手術；新肝臟大多來自已死的器官捐贈者。平均每天有三人等待新肝。等待器官移植總人數近11萬4000人。

幾十年來，器官移植政策一直是「在地者優先」：器官通常優先移植給與捐贈者同一區域的病情最嚴重患者。目前全國分成11個移植區域，不同區域的器官可用數量變化很大。

有些病患為縮短等待時間，遠赴他州。以已故蘋果公司執行長賈伯斯(Steve Jobs)為例，當時他住在加州，2009年在田納西州接受肝臟移植手術。但不是每個患者都有能力這麼做。

UNOS預料，新規定將肝臟分享得更廣，可多挽救上百人生命。UNOS承諾將評估新規則是否具有預期效果。

器官捐贈患者紐約

延伸閱讀

吃水果也會脂肪肝 名醫：水果是被「製造」出來...

兩個月來第5場強震！菲律賓南部地區遭6.8強...

美加州沙灘驚見滿滿「老二蟲」 食用有壯陽功效

愛吃水果、吃得清淡卻得脂肪肝？醫生點出關鍵因...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

藥廠破產…普度執行長豐厚獎金 11聯邦參議員籲砍

2019-12-18 15:10

投資規模縮小…富士康威州稅金減免 外州員工排除

2019-12-18 15:09

部分捐獻者半數器官浪費 器官採集不力 聯邦研擬懲處

2019-12-18 15:06

電話詐騙冒充社安署指控涉運毒 「不付錢警將上門」

2019-12-18 15:05

美購菸年齡 從18歲提高到21歲

2019-12-18 13:43

挺彈劾川普 750歷史學者連署

2019-12-18 13:41

分析師：川普若連任 WTO、大陸、鮑爾遭殃

2019-12-18 13:39

寫信痛罵議長、民主黨 川普：彈劾案意圖政變

2019-12-18 13:36

華州促川普停止移民官法院逮人

2019-12-18 13:18

肯州前州長特赦逾480人 最具爭議殺人犯聲稱無罪

2019-12-18 13:17

拒隨母搬回宏都拉斯 移民少女自導自演綁架

2019-12-18 13:15

入獄35年可能無辜 奧克拉荷馬州殺人犯重獲自由

2019-12-18 13:15

1夜18龍捲風 美南4人死 十多人受傷

2019-12-18 13:12

美政府提國安疑慮 美大學關閉孔子學院

2019-12-18 12:42

美眾議院周三表決「川普彈劾案」：總統咆哮信對決

2019-12-18 12:30

川普連任料有更多貿易戰、聯準會主席任滿換人、再減稅

2019-12-18 10:59

美眾院通過法案 將買菸年齡從18歲提高到21歲

2019-12-18 10:07

關稅砲火轉向歐盟 美國可能提高歐盟輸美產品關稅

2019-12-18 07:40

眾院彈劾在即 川普寫信痛批眾院議長與民主黨

2019-12-18 07:00

朱利安尼受訪 坦承逼走前駐烏克蘭大使

2019-12-18 04:06

川普競選團隊前副總幹事蓋茲 被判坐牢45天

2019-12-18 04:01

哥大劫殺案 警為買大麻論道歉 稱無怪罪死者之意

2019-12-18 03:49

美參院通過國防授權法案 台灣大選後45天內提大陸干預報告

2019-12-18 02:45

彈劾投票前 民主黨溫和派歸隊

2019-12-18 00:06

美兩黨達協議 政府不會關門

2019-12-17 23:10

眾院院會表決川普彈劾案前 兩黨議員先就程序交鋒

2019-12-17 22:27

影／捍衛戰士釋最新預告片！正牌F-18飛官教你看門道

2019-12-17 18:04

美大學入學弊案 女星律師指檢方隱瞞重要證據

2019-12-17 17:09

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

2019-12-17 17:07

豬肉安全嗎？ 美檢驗標準調降、人力大縮

2019-12-17 16:02

爭取年輕選票 白登有意承諾只做一任總統

2019-12-17 15:59

川普擬參加3場辯論 但想避開「它」

2019-12-17 15:55

川普為蒐證辯護：朱利安尼訪烏 是出於愛國心

2019-12-17 15:42

「必須彈劾」民間團體斥資百萬買廣告

2019-12-17 15:40

一旦被彈劾…川普明年大選烏雲罩頂

2019-12-17 15:37

單走道客機使用率高 美擬要求無障礙洗手間

2019-12-17 15:34

神預測？從這地方接單量看美大選 2020川普將連任

2019-12-17 15:27

華郵統計：川普上任1055天撒1.5萬個謊、平均1天32次

2019-12-17 14:34

賭上前途彈劾川普 民主黨中立派紛大膽表態

2019-12-17 14:23
看更多

熱門文章

美參院通過國防授權法案 台灣大選後45天內提大陸干預報告

2019-12-18 02:45

台夫妻曼谷出境 X光機照出95隻印度星龜恐關10年或罰百萬

2019-12-17 22:37

這裡每天近百性侵案...政客只會講幹話 私刑卻成了英雄

2019-12-18 10:00

京都3人村莊平均年齡直逼93歲 超狂嬤日日騎車上工

2019-12-17 16:21

BBC外景中驚見「大白狗騎車」 網路瘋傳才知牠經驗豐富

2019-12-18 10:39

20歲的她靠賣「大尺度影音」月收10萬 存錢買下豪華別墅

2019-12-17 19:01

美政府對華為要再出什麼新招 讓美科技業氣到發抖？

2019-12-18 09:20

影／捍衛戰士釋最新預告片！正牌F-18飛官教你看門道

2019-12-17 18:04

歷史性勝訴！日女記者遭性侵案 獲判330萬日圓賠償

2019-12-18 12:16

失業病父攜子偷竊…遭逮淚訴原因 網嘆：為何世界如此艱難

2019-12-17 19:14

千元台幣買法國古堡？跟17萬人一起合當城堡主人

2019-12-17 21:34

英脫又生變數 英鎊重貶

2019-12-18 00:19

汪星人立功！ 海邊散步發現6500萬年魚龍化石

2019-12-18 11:33

日本渡邊太太擁抱賺利差新招 借入瑞郎買日圓

2019-12-17 17:17

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

2019-12-17 17:07

美國經濟數據強勁 支撐美股續創新高

2019-12-18 07:00

性騷擾案讓多明哥變過街老鼠 米蘭演出獲22分鐘起立鼓掌

2019-12-17 20:37

助產士來不及接醫生沒反應 男嬰一出世摔地撞頭死

2019-12-18 09:39

巴基斯坦前總統穆沙拉夫 因叛國罪被判死刑

2019-12-17 15:48

路透：美限制尖端科技出口縮小範圍 業者鬆口氣

2019-12-17 23:40

眾院彈劾在即 川普寫信痛批眾院議長與民主黨

2019-12-18 07:00

川粉與川黑多空對做美股！分析師：危險舉動

2019-12-17 18:27

舞者塗黑臉扮黑人 俄國波修瓦劇院遭批

2019-12-17 20:55

影／澳洲爆熱車內如烤爐 高溫80度烤出焦糖色豬肉

2019-12-18 12:46

神預測？從這地方接單量看美大選 2020川普將連任

2019-12-17 15:27

設計內衣兼當模特兒 79歲巴西阿嬤展成熟性感

2019-12-17 23:39

朱利安尼受訪 坦承逼走前駐烏克蘭大使

2019-12-18 04:06

哥大劫殺案 警為買大麻論道歉 稱無怪罪死者之意

2019-12-18 03:49

輪到歐盟！賴海哲：銷陸農產品將增倍 對歐逆差須減少

2019-12-17 22:50

川普連任料有更多貿易戰、聯準會主席任滿換人、再減稅

2019-12-18 10:59

研究：Juul電子煙尼古丁配方與萬寶路香菸幾乎相同

2019-12-18 10:27

大限將屆北韓不回中俄幫腔 美特使將訪北京求團結

2019-12-18 10:45

中俄扯美國後腿 提議對北韓放鬆制裁

2019-12-17 22:53

媽媽的小英雄！7歲女兒從Youtube學CPR 成功救回癲癇母

2019-12-18 09:48

美元牛市 還沒結束

2019-12-18 00:19

智庫籲澳洲拋棄舊思維 正視台灣歷史及政治願景

2019-12-17 16:49

Netflix海外訂戶 大躍進

2019-12-18 00:23

維也納芭蕾學院爆虐待學生 鼓勵年幼舞者吸菸保持苗條

2019-12-18 11:13

瑞信：特斯拉在電動車電池領域 傲視業界

2019-12-17 22:13

關稅砲火轉向歐盟 美國可能提高歐盟輸美產品關稅

2019-12-18 07:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top