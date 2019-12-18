部分捐獻者半數器官浪費 器官採集不力 聯邦研擬懲處

為緩解移植器官的嚴重短缺，聯邦政府17日提出器官移植體制的改革建議，以保證死者的器官不被浪費，和活體器官捐獻更容易實現。圖為醫生向病人說明移植器官的過程。(Getty Images) 分享 facebook

為緩解移植器官的嚴重短缺，聯邦政府17日提出器官移植體制的改革建議，以保證死者的器官不被浪費，和活體器官捐獻更容易實現。民眾對新建議的意見，可在60天公聽期內提出。

全國逾11萬3000人在等候器官移植，每天約20人因得不到移植而死。由於部分器官採集組織的工作不力，對捐獻者死後的器官採集只有其他採集組織的一半，因此錯過了救命機會，但政府卻不能直接要求採集組織做出改善。

川普總統今年7月要求改革腎病治療與康復體系，包括鼓勵民眾捐獻腎臟和其他器官。

聯邦醫療計畫(Medicare)和醫療補助計畫(Medicaid)服務中心主任(CMS)喜瑪‧維爾瑪(Seema Verma)說，拯救性命的器官一個都不應浪費，如今器官採集的嚴格標準發布後，執行不力的採集組織將受到懲處。

器官移植改革的新規將由Medicare負責執行，Medicare將根據聯邦死亡紀錄，對採集的器官和移植率進行統計，並規定凡是死在醫院的75歲以下者，都不能被自動排除在器官捐獻之外。Medicare將對器官採集組織的表現做出評估。

新規定還鼓勵活體器官捐獻，對捐獻者在住院和康復期間損失的薪資、子女和老人看護上發生的費用給予補償。

死者的器官占移植器官的大多數，在去年移植的3萬6529例器官中，活體器官不到7000例，但活體器官的壽命更久。

全國目前被分為58個區，每個區的器官採集組織在捐獻者死後，迅速摘下器官送到移植中心。維爾瑪估計，改革後的器官移植每年將增加5000例。賓州大學的研究認為，如果器官移植的體系運作完善，每年可增多移植2萬8000例。

器官移植維權組織讚揚政府的改革措施，路易斯安納州的器官採集組織表示，新規定將促進器官移植體制的改革，增加器官的供應和拯救更多人的性命。