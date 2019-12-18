親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「忍了很多年！」何如芸婚變後同框她 浮腫憔悴樣曝光

部分捐獻者半數器官浪費 器官採集不力 聯邦研擬懲處

2019-12-18 15:06世界日報 編譯孫梁╱綜合17日電

為緩解移植器官的嚴重短缺，聯邦政府17日提出器官移植體制的改革建議，以保證死者的...
為緩解移植器官的嚴重短缺，聯邦政府17日提出器官移植體制的改革建議，以保證死者的器官不被浪費，和活體器官捐獻更容易實現。圖為醫生向病人說明移植器官的過程。(Getty Images)
分享

為緩解移植器官的嚴重短缺，聯邦政府17日提出器官移植體制的改革建議，以保證死者的器官不被浪費，和活體器官捐獻更容易實現。民眾對新建議的意見，可在60天公聽期內提出。

全國逾11萬3000人在等候器官移植，每天約20人因得不到移植而死。由於部分器官採集組織的工作不力，對捐獻者死後的器官採集只有其他採集組織的一半，因此錯過了救命機會，但政府卻不能直接要求採集組織做出改善。

川普總統今年7月要求改革腎病治療與康復體系，包括鼓勵民眾捐獻腎臟和其他器官。

聯邦醫療計畫(Medicare)和醫療補助計畫(Medicaid)服務中心主任(CMS)喜瑪‧維爾瑪(Seema Verma)說，拯救性命的器官一個都不應浪費，如今器官採集的嚴格標準發布後，執行不力的採集組織將受到懲處。

器官移植改革的新規將由Medicare負責執行，Medicare將根據聯邦死亡紀錄，對採集的器官和移植率進行統計，並規定凡是死在醫院的75歲以下者，都不能被自動排除在器官捐獻之外。Medicare將對器官採集組織的表現做出評估。

新規定還鼓勵活體器官捐獻，對捐獻者在住院和康復期間損失的薪資、子女和老人看護上發生的費用給予補償。

死者的器官占移植器官的大多數，在去年移植的3萬6529例器官中，活體器官不到7000例，但活體器官的壽命更久。

全國目前被分為58個區，每個區的器官採集組織在捐獻者死後，迅速摘下器官送到移植中心。維爾瑪估計，改革後的器官移植每年將增加5000例。賓州大學的研究認為，如果器官移植的體系運作完善，每年可增多移植2萬8000例。

器官移植維權組織讚揚政府的改革措施，路易斯安納州的器官採集組織表示，新規定將促進器官移植體制的改革，增加器官的供應和拯救更多人的性命。

延伸閱讀

銷售慘淡！美國Nissan決定2020年1月...

波蘭改革人民抗議 批破壞司法獨立

美艦今年第九度穿越台灣海峽 官方粉絲頁披露實...

美軍爆冷門！神盾巡洋艦再過台海 今年第9次

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

藥廠破產…普度執行長豐厚獎金 11聯邦參議員籲砍

2019-12-18 15:10

投資規模縮小…富士康威州稅金減免 外州員工排除

2019-12-18 15:09

「在地優先」改「瀕危優先」 器官移植新規惹議

2019-12-18 15:07

電話詐騙冒充社安署指控涉運毒 「不付錢警將上門」

2019-12-18 15:05

美購菸年齡 從18歲提高到21歲

2019-12-18 13:43

挺彈劾川普 750歷史學者連署

2019-12-18 13:41

分析師：川普若連任 WTO、大陸、鮑爾遭殃

2019-12-18 13:39

寫信痛罵議長、民主黨 川普：彈劾案意圖政變

2019-12-18 13:36

華州促川普停止移民官法院逮人

2019-12-18 13:18

肯州前州長特赦逾480人 最具爭議殺人犯聲稱無罪

2019-12-18 13:17

拒隨母搬回宏都拉斯 移民少女自導自演綁架

2019-12-18 13:15

入獄35年可能無辜 奧克拉荷馬州殺人犯重獲自由

2019-12-18 13:15

1夜18龍捲風 美南4人死 十多人受傷

2019-12-18 13:12

美政府提國安疑慮 美大學關閉孔子學院

2019-12-18 12:42

美眾議院周三表決「川普彈劾案」：總統咆哮信對決

2019-12-18 12:30

川普連任料有更多貿易戰、聯準會主席任滿換人、再減稅

2019-12-18 10:59

美眾院通過法案 將買菸年齡從18歲提高到21歲

2019-12-18 10:07

關稅砲火轉向歐盟 美國可能提高歐盟輸美產品關稅

2019-12-18 07:40

眾院彈劾在即 川普寫信痛批眾院議長與民主黨

2019-12-18 07:00

朱利安尼受訪 坦承逼走前駐烏克蘭大使

2019-12-18 04:06

川普競選團隊前副總幹事蓋茲 被判坐牢45天

2019-12-18 04:01

哥大劫殺案 警為買大麻論道歉 稱無怪罪死者之意

2019-12-18 03:49

美參院通過國防授權法案 台灣大選後45天內提大陸干預報告

2019-12-18 02:45

彈劾投票前 民主黨溫和派歸隊

2019-12-18 00:06

美兩黨達協議 政府不會關門

2019-12-17 23:10

眾院院會表決川普彈劾案前 兩黨議員先就程序交鋒

2019-12-17 22:27

影／捍衛戰士釋最新預告片！正牌F-18飛官教你看門道

2019-12-17 18:04

美大學入學弊案 女星律師指檢方隱瞞重要證據

2019-12-17 17:09

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

2019-12-17 17:07

豬肉安全嗎？ 美檢驗標準調降、人力大縮

2019-12-17 16:02

爭取年輕選票 白登有意承諾只做一任總統

2019-12-17 15:59

川普擬參加3場辯論 但想避開「它」

2019-12-17 15:55

川普為蒐證辯護：朱利安尼訪烏 是出於愛國心

2019-12-17 15:42

「必須彈劾」民間團體斥資百萬買廣告

2019-12-17 15:40

一旦被彈劾…川普明年大選烏雲罩頂

2019-12-17 15:37

單走道客機使用率高 美擬要求無障礙洗手間

2019-12-17 15:34

神預測？從這地方接單量看美大選 2020川普將連任

2019-12-17 15:27

華郵統計：川普上任1055天撒1.5萬個謊、平均1天32次

2019-12-17 14:34

賭上前途彈劾川普 民主黨中立派紛大膽表態

2019-12-17 14:23
看更多

熱門文章

美參院通過國防授權法案 台灣大選後45天內提大陸干預報告

2019-12-18 02:45

台夫妻曼谷出境 X光機照出95隻印度星龜恐關10年或罰百萬

2019-12-17 22:37

這裡每天近百性侵案...政客只會講幹話 私刑卻成了英雄

2019-12-18 10:00

京都3人村莊平均年齡直逼93歲 超狂嬤日日騎車上工

2019-12-17 16:21

BBC外景中驚見「大白狗騎車」 網路瘋傳才知牠經驗豐富

2019-12-18 10:39

20歲的她靠賣「大尺度影音」月收10萬 存錢買下豪華別墅

2019-12-17 19:01

美政府對華為要再出什麼新招 讓美科技業氣到發抖？

2019-12-18 09:20

影／捍衛戰士釋最新預告片！正牌F-18飛官教你看門道

2019-12-17 18:04

歷史性勝訴！日女記者遭性侵案 獲判330萬日圓賠償

2019-12-18 12:16

失業病父攜子偷竊…遭逮淚訴原因 網嘆：為何世界如此艱難

2019-12-17 19:14

千元台幣買法國古堡？跟17萬人一起合當城堡主人

2019-12-17 21:34

英脫又生變數 英鎊重貶

2019-12-18 00:19

汪星人立功！ 海邊散步發現6500萬年魚龍化石

2019-12-18 11:33

日本渡邊太太擁抱賺利差新招 借入瑞郎買日圓

2019-12-17 17:17

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

2019-12-17 17:07

美國經濟數據強勁 支撐美股續創新高

2019-12-18 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top