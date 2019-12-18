電話詐騙冒充社安署指控涉運毒 「不付錢警將上門」

詐騙電話手法翻新，聯邦法警局提醒民眾小心防範。 (Getty Images) 分享 facebook

聯邦法警局近日告誡民眾注意預防節日詐騙手法，指出詐騙者會冒充社安署人員打電話給消費者，謊稱消費者的身分遭竊，為了避免更大損失，應去銀行取錢付款，如果拒付，聯邦法警將會上門執行逮捕。

華盛頓州一名男子最近就接到一起電話，對方稱是社安署，在德州發現一輛以他的名義租的車，車裡裝有毒品，他將面臨嚴重指控。

對方說華州男子的身分可能被盜，他名下的所有帳戶都將受到影響，因此他應去銀行把存款全部取出。對方表示是善意提醒，如果他掛斷電話，法警將上門逮捕他。

華州男子說，對方讓他帶著電話去銀行，但不要掛掉。男子在銀行把全部10萬元儲蓄取出後，告訴他的妹妹和銀行職員，直至他妹妹給法警打過電話，他才知道是詐欺。

聯邦法警局表示，冒充法警的詐欺電話不計其數，無論詐欺者稱是法警還是社安署，他們都將被繩之以法。

但釣魚電話仍使受害人感到心有餘悸，華州男子表示，他在電話中說自己從沒去德州，與毒品無關，不知對方說的是什麼，但他最終仍相信了對方，表明自己上鉤了。

聯邦貿易委員會最近也在網站貼出視頻，提醒民眾注意防範電話詐欺。視頻說，以社安署名義的詐欺如今很普遍，詐欺者是試圖讓消費者害怕，產生強烈的恐懼感。

法警局表示，他們絕不會給消費打電話索取任何訊息，如果確有需要與民眾接洽，他們會派人來，而且來人需出示證件，消費者可以核實。

聯邦法警局表示，他們是美國最早的聯邦執法機構，使命是執行法官的裁決令，包括執行聯邦傳票和把聯邦囚犯帶上法庭。

聯邦法警表示，他們從不打電話向民眾要錢，如果有人接到要錢的電話，可與法警局在各地的機構聯繫。