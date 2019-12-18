分析師：川普若連任 WTO、大陸、鮑爾遭殃

財經網站CNBC報導，對於美國2020年大選，華爾街已開始為川普連任做心理準備，預估經濟政策可能的走向。

多位華爾街政策分析師說，川普若贏得第二個任期，將追殺多邊貿易組織，也將進一步施壓聯準會主席鮑爾，在鮑爾2020年任期屆滿時換上比較聽話的人。

金融集團Cowen政策分析師克魯格（Chris Krueger）說，川普再勝選可能更大膽的撒錢，並痛擊他認為阻礙經濟成長的人。克魯格說：「川普明年如果連任，我們會看到他完全掙脫枷鎖。他會對鮑爾做出對（被請辭的前司法部長）塞辛斯做的事。」

當然，參眾兩院分屬兩黨的分裂國會可能對11月入主白宮的人產生制衡，緩和好鬥政策。根據政治投注網站PredictIt，共和黨有66%的機會保住參院，民主黨有74%的機會續掌眾院。

2016年6月，川普在賓州造勢時曾告訴支持者，美國製造業工作之所以「災難性」大減，歸因於「第一，北美自貿協定。第二，中國進入世界貿易組織（WTO）」。他的態度至今並無太大改變。

如今，川普重談的北美自貿協定（美墨加貿易協定）可望獲國會批准、中美第一階段貿易協議已敲定，根據前白宮貿易顧問威廉斯（Clete willems），美國貿易代表賴海哲、財長米努勤和白宮經濟顧問庫德洛，將有空解決過去兩年暫時擱置的國際貿易體系帶來的疑慮。

他說，華府人士預料，重獲活力的白宮會決戰頭號經濟敵手中國，以及WTO和世界銀行之類的國際組織。

白宮官員為美國阻擋WTO上訴機構法官的提名、令仲裁機制停擺找理由表示，美國不會罷手，除非WTO開始解決中國扭曲市場機制的資本主義為止。

另一方面，聯準會未能依川普心意降息，川普多次公開表示後悔任命鮑爾。Raymond James的政策分析師米爾斯（Ed Mills）說，幾乎能肯定鮑爾不會再獲提名續任聯準會主席。而如果民主黨勝選，可能想要任命自己人，所以不管大選結果如何，鮑爾都可能走定了。

至於國內政策，米爾斯預料川普會聚焦幾件優先事項，首先是第二輪的減稅。庫德洛上月受訪表示，川普要求他檢視此一計畫，但現在談細節還太早。

華盛頓郵報先前曾報導，川普的高階顧問正研究將中產階級稅率降至15%的提案。不過，減稅案可能僅具政治意義而不切實際，因為料能續掌眾院的民主黨不會同意。