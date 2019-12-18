華州促川普停止移民官法院逮人

華盛頓州17日在西雅圖聯邦地區法院提告，希望川普政府停止在法院大樓以違反移民法規為由進行逮捕，認為這種作法干預該州司法體系運作，更危及公共安全；這起訴訟讓聯邦與州政府之間針對移民執法的衝突再升級。

該訴訟指出，移民及海關執法局(ICE)或海關及邊境保護局(CBP)在法院大樓走廊與停車場巡查，會讓犯罪受害者或目擊者不敢作證或捲入犯罪訴訟。

華盛頓州檢察長佛格森(Bob Ferguson)在記者會中說：「聯邦移民官員逮捕的許多人都完全沒有犯罪紀錄，許多人只是來繳納交通罰單的，而且許多人其實是犯罪受害者；這種作法果不其然導致許多人不想再參與到我們的司法體系。」

麻州也提出類似訴訟，結果獲頒初步禁制令，禁止移民官員進行「公民逮捕」(civil arrests)，而川普政府已針對該指令提出上訴；佛格森認為華盛頓州可以如法炮製。

聯邦相關單位堅稱，州與地方的「庇護」政策，限制與移民官員的合作，阻礙他們驅逐危險罪犯，恐危及公眾安全。

ICE發言人譚雅羅曼(Tanya Roman)17日透過電子郵件發表聲明稱，ICE「將持續執行任務以維護公眾安全並執行移民法規，並審慎考慮是否將針對妨礙我們執法的人士提出刑事訴訟。」

國土安全部2014年說，只有對公眾安全或國家安全構成威脅、或身為幫犯分子或重刑犯的非法移民，才須在法院大樓依法進行逮捕。

然而，川普總統下令，移民法規須「針對所有可驅逐外籍人士」徹底執行，2018年國安部更說，在法院逮人更安全，因為被捕者已經過篩檢確認身上沒有武器；此後，華盛頓州與其他多州官員皆發現，類似逮捕個案數量激增。

紐約州與俄勒岡州法律體系都已透過法規試圖禁止ICE在沒有司法令狀或指令的情況下在法院逮人；華盛頓州也打算擬定相關法規。