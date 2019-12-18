肯州前州長特赦逾480人 最具爭議殺人犯聲稱無罪

肯塔基州前共和黨籍州長貝文（Matt Bevin）卸任前特赦超過480名囚犯引發爭議。美聯社 分享 facebook

肯塔基州前共和黨籍州長貝文（Matt Bevin）卸任前特赦超過480名囚犯引發爭議，這波特赦對象17日又衍生新波瀾，其中最具爭議的一名特赦殺人犯貝克（Patrick Baker）17日召開記者會喊冤；他的家屬為他募款，而律師則聲稱他2014年的殺人案無罪。

貝文從11月5日敗選以來，一直到上周卸任，特赦482名犯人，其中包括殺人重刑犯、政治捐款者的親人等，因而引發爭議。他13日發出一系列推文捍衛他的作法，他稱多數特赦對象早已出獄，但媒體報導有些特赦對象是重罪犯，甚至一名前內閣成員也對貝文特赦重罪犯一事持保留態度。

特赦名單其中一名極具爭議的對象為貝克，他在2014年遭控罪假冒執法人員，並前往受害者米爾斯（Donald Mills）位於諾克斯郡（Knox County）的住宅將其殺害；肯州數名議員呼籲聯邦和州調查有關貝克特赦一事。

貝克家屬去年為他舉行募款活動，貝克17日現身勒星頓鎮（Lexington）的記者會，他的律師稱他無罪並表示，他們認為肯州警察拖延調查，而真正的兇手還逍遙法外。

貝克也在聲明中指出：「我沒殺害米勒斯，我的家屬也未為我的獲釋付一毛錢。」

肯州上訴法院去年審理貝克一案，並一致裁決表示有「壓倒性」證據可對貝克控罪。

至少一名貝文自己的內閣成員反對部分特赦名單，肯州前司法廳長提利（John Tilley）6日在備忘錄中表示，他對貝文考慮的部分特赦對象持謹慎保留看法，並稱他無法「心安理得」推薦特赦這些人。