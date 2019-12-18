拒隨母搬回宏都拉斯 移民少女自導自演綁架

紐約市16日發生一起拉美裔少女與母親同行時，當街遭一群歹徒擄走的的驚人綁架案。美聯社 分享 facebook

紐約市16日發生一起拉美裔少女與母親同行時，當街遭一群歹徒擄走的的驚人綁架案，未料該少女被警方尋獲後，承認整起事件是她自導自演，據信可能是因為她不願隨母親返回母國。

紐約市警局17日宣布，16日晚間在紐約市布朗士(Bronx)被一群男子劫走的16歲少女卡洛兒桑切茲(Karol Sanchez)，經過15個小時密集搜查後已被安全尋獲。

桑切茲來自紐約上州達契斯郡(Dutchess County)，與母親一起到布朗士看病，兩人16日晚間11時20分在街上行走時，突然有一輛轎車靠近她們。

由監視錄影機的畫面顯示，在傾盆大雨中，兩名男子跳下車，在人行道上把桑切茲強押到車上；桑切茲36歲的母親嘗試反抗，但被推倒在地，她眼見女兒被綁架後，當場痛哭失聲。

紐約州當局17日發布安珀警報(AMBER Alert，全美失蹤兒童警報系統)，要求公眾協尋失蹤少女桑切茲，報通並註明：「警方認為這名少女正面臨嚴重傷害及死亡的即刻危險。」

不過，在17日下午2時15分，「發抖」的桑切茲走近停在遭綁架地點附近一輛警車，立即被帶到當地警察局接受詢問。警方不久即發布聲明，指桑切茲在布朗士轄區內被綁架，所幸已尋獲且未受傷。

桑切茲在接受警方調查時表示，她與母親的關係不佳，不滿母親對她「過度保護」；消息人士指出，桑切茲因「家庭因素」而心生不滿，與四名同夥策畫這齣綁架鬧劇。

警方則指出，桑切茲的母親想搬回祖國宏都拉斯，但桑切茲堅決反對，可能促使她自導自演綁架案。