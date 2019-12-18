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入獄35年可能無辜 奧克拉荷馬州殺人犯重獲自由

2019-12-18 13:15世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

奧克拉荷馬州男子方特諾(Karl Fontenot)因為綁架和謀殺罪在監獄服刑3...
奧克拉荷馬州男子方特諾(Karl Fontenot)因為綁架和謀殺罪在監獄服刑35年。 奧克拉荷馬懲教局照片。
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奧克拉荷馬州男子方特諾(Karl Fontenot)因為綁架和謀殺罪在監獄服刑35年，最新發現的證據顯示，方特諾很可能是無辜的，聯邦法官已宣布讓他19日出獄；不過，方特諾能重獲自由多久，還很難說，因為奧州檢察長決定針對他的獲釋案提出上訴，全案可能又得重新審理。

現年55歲的方特諾和另一名共同被告沃德(Thomas Ward)被判在1984年綁架殺害了便利商店店員唐娜丹尼斯哈拉威(Donna Denice Haraway)，但兩人當年遭到定罪，基本上全靠他們自承的「夢中告白」。

全案一度極受矚目，後來還曾被名作家葛里申(John Grisham)改寫成暢銷書籍「無辜的人」(The Innocent Man)、Netflix也為此案推出紀錄片。

聯邦地方法官佩恩(James Payne)8月列舉此案眾多疑點，包括新證據顯示方特諾有不在場證明、此案有其他犯罪嫌疑人、警察偵辦工作馬虎、犯罪現場濫造、檢察官扣下證據及明知證詞不實仍然引用等。法官在近200頁讓方特諾重獲自由的判決書中寫道：「這樣的模式和做法，侵犯了方特諾在制度內應得正當程序的憲法權利。」

紐約無罪計畫(Innocence Project)定罪後訴訟主管凡奈莎波特金(Vanessa Potkin)針對此案表示，許多人都以為不會有人承認自己沒有犯的罪，但「經DNA測試證明無辜的人，有高達四分之一在羈押審訊期間對自己沒有犯下的案子認罪；這和偵辦者經驗有很大關係。」

方特諾的律師蒂芬妮墨菲(Tiffany Murphy)表示，她的委託人知道自由就在眼前。「被發現實際上是無辜的，他感到非常興奮。」墨菲表示，「但他也知道這一切尚未結束。」

方特諾19日即將出獄。但奧克拉荷馬州檢察長將對此案提起上訴，當地檢察官也在考慮是否重審方特諾。

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