1夜18龍捲風 美南4人死 十多人受傷

南部地區16日夜遭到龍捲風和暴風雨的猛烈襲擊，路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬州至少出現18個龍捲風，導致四人喪命。 美聯社 分享 facebook

南部地區16日夜遭到龍捲風和暴風雨的猛烈襲擊，路易斯安納、密西西比和阿拉巴馬州至少出現18個龍捲風，導致四人喪命，十多人受傷，受災民眾17日在被毀的家中清理物品，抵禦華氏40度的低溫風寒。

肯塔基州Greenup郡徹夜降下豪雨，救援人員17日早接到兩人被困的求救，但其中一人已死，州警在為另一被困者施救。

國家氣象局表示，南方地區還將出現更多龍捲風，在16日早之後的21個小時裡，氣象部門發布的龍捲風警告超過240個。

密州至少25個郡受到風災影響，150棟房屋被毀或受損，十多人受傷，傷者人數仍可能繼續增多。州長布蘭特表示，風暴是以60到80哩的時速，從密州西南向中部地區襲來。風暴預測中心表示，風災警告遍布從德州東部到喬治亞州，達30多起。路州Pineville鎮一個居民說，他家的貓被吹上天，在院子上空掠過。

阿拉巴馬州北的勞倫斯郡發現一對夫婦的屍體，在他們住所200碼之外，兩人的上小學的兒子受傷住院。阿州州長對這家人的不幸表示同情，說多數家庭在睡夢中度過風暴，而這個家庭醒來後卻面臨劫難。

路州Vernon教區一名59歲的婦女在她家的房子被風摧毀後喪命，一名警員說，他們花數小時砍斷倒樹和電線桿後，才到達風災影響最嚴重的地區。

路州州長愛德華茲表示，一批兒童在龍捲風來襲前到亞歷山大市的一座教會躲避，教會人員剛安排兒童趴在長椅底下，龍捲風就把教會的屋頂吹翻。州長說，救護人員在檢查被毀的房屋、汽車、旅行拖掛車和宿營車，以確定沒人被困。

南下的冷鋒雲團在遇到墨灣北部的溫暖氣流後氣溫驟降，許多城市開放了取暖中心。阿拉巴馬州中部地區的氣溫徘徊在華氏40度，養路工身穿大衣在路上清理倒樹。