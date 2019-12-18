美政府提國安疑慮 美大學關閉孔子學院

美國堪薩斯大學計劃在一月份關閉其校內的孔子學院，部分原因是美國政府削減了與孔子學院有關的大學的經費。

勞倫斯世界雜志報道，堪薩斯州臨時教務長卡爾·勒胡埃斯（Carl Lejuez）在周一发給大學教職員工的一封電子郵件中，說學校堅信與中國的互動對於美國高等教育至關重要，但是「對於堪薩斯大學與中國進行的富有成效的互動、教職員合作以及招生等工作來說，孔子學院都不是必要的部份。」

2018年8月通過的一項軍費開支法案，限制了國防部提供給有和孔子學院合作的大學的經費。支持這項決定的人認為，孔子學院與中國教育部有關，加深了政治影響教育的擔憂。

孔子學院教授中文與中華文化。中國一度在全世界各地擁有大約500間孔子學院，其中有超過100間位於美國。前聯邦調查局局長克裡斯托弗·雷（Christopher Wray）和一些共和黨參議員說，孔子學院不只是推廣中國共產黨的理念，還有可能從事間諜活動。之後，一些大學決定關閉孔子學院。

堪薩斯的孔子學院於2006年成立。該學院由華中師範大學和國家漢辦提供部分資金。根據美國全國學者協會的數據，截至10月，美國仍有89所孔子學院。

羅法/任琛(美聯社)

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