親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜岳父砂石場今被開挖 李明哲批：政治打手

日總督府當總統府是歷史錯亂 柯文哲：2024當選就遷府

波音星際飛機將首飛國際太空站 第一位乘客是假人

2019-12-18 10:57中央社 華盛頓17日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）盼2020年前恢復載人飛行，負責重要任務的波音本週將首次把載人飛船「星際飛機」送上國際太空站，但這次不會真載人，唯一「乘客」是假人。

這次任務的唯一「乘客」，將是位頭戴頭巾、名叫「蘿西」（Rosie）的假人，靈感來自第二次世界大戰期間召募女性到軍需工廠工作的宣傳海報主角「鉚釘女工蘿西」（Rosie the Riveter）。

NASA商業機員計畫（Commercial Crew Program）經理陸德斯（Kathy Lueders）在美國佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）告訴記者：「如果天氣幫忙，我預計任務會在週五（20日）清晨進行，週六（21日）進入國際太空站（ISS）。」

商業機員計畫經理馬爾霍蘭（John Mulholland）說：「這艘太空船的狀況真的好。」

美國2011年終止太空梭計畫（Space Shuttle）之後，都是仰賴俄羅斯載運太空人到國際太空站。2014年NASA和波音以及太空探索科技公司（SpaceX）簽訂數十億美元合約，請兩家公司執行太空飛行任務，但現在進度已落後兩年。如果測試順利，NASA現在目標是明年開始載人飛行。

此次預演性質的任務預定20日展開，持續8天。佛州時間20日清晨6時36分（台北時間20日19時36分），全名CST-100 Starliner的「星際飛機」（Starliner）預定搭載在聯合發射同盟（United Launch Alliance）擎天神五號（Atlas V）火箭上，從佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，25小時後抵達太空站。

「星際飛機」將在國際太空站待7天後返航，預計28日降落新墨西哥州沙漠。

太空人NASA波音

延伸閱讀

波音停產737 Max 衝擊美經濟

737 MAX暫時停產 分析師：對航空公司影...

波音737 Max下月停產 裁員恐衝擊美國經...

動搖國本的空難停飛令？撐不下去，波音737 ...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美眾院通過法案 將買菸年齡從18歲提高到21歲

2019-12-18 10:07

關稅砲火轉向歐盟 美國可能提高歐盟輸美產品關稅

2019-12-18 07:40

眾院彈劾在即 川普寫信痛批眾院議長與民主黨

2019-12-18 07:00

朱利安尼受訪 坦承逼走前駐烏克蘭大使

2019-12-18 04:06

川普競選團隊前副總幹事蓋茲 被判坐牢45天

2019-12-18 04:01

哥大劫殺案 警為買大麻論道歉 稱無怪罪死者之意

2019-12-18 03:49

美參院通過國防授權法案 台灣大選後45天內提大陸干預報告

2019-12-18 02:45

彈劾投票前 民主黨溫和派歸隊

2019-12-18 00:06

美兩黨達協議 政府不會關門

2019-12-17 23:10

眾院院會表決川普彈劾案前 兩黨議員先就程序交鋒

2019-12-17 22:27

影／捍衛戰士釋最新預告片！正牌F-18飛官教你看門道

2019-12-17 18:04

美大學入學弊案 女星律師指檢方隱瞞重要證據

2019-12-17 17:09

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

2019-12-17 17:07

豬肉安全嗎？ 美檢驗標準調降、人力大縮

2019-12-17 16:02

爭取年輕選票 白登有意承諾只做一任總統

2019-12-17 15:59

川普擬參加3場辯論 但想避開「它」

2019-12-17 15:55

川普為蒐證辯護：朱利安尼訪烏 是出於愛國心

2019-12-17 15:42

「必須彈劾」民間團體斥資百萬買廣告

2019-12-17 15:40

一旦被彈劾…川普明年大選烏雲罩頂

2019-12-17 15:37

單走道客機使用率高 美擬要求無障礙洗手間

2019-12-17 15:34

神預測？從這地方接單量看美大選 2020川普將連任

2019-12-17 15:27

華郵統計：川普上任1055天撒1.5萬個謊、平均1天32次

2019-12-17 14:34

賭上前途彈劾川普 民主黨中立派紛大膽表態

2019-12-17 14:23

阿拉斯加地方小報 0元求售

2019-12-17 13:29

風暴襲多州 6000萬人受影響 車禍至少11死

2019-12-17 13:29

精英級耶誕老人 扮40天可賺2萬元

2019-12-17 13:23

106歲老公+105歲老婆 全球最年長夫婦德州慶結婚80年

2019-12-17 13:10

耶誕新年1.2億人出遊 26日交通最糟

2019-12-17 13:08

3年製造萬條假新聞 美國最大亂源辦不了 原因很可悲

2019-12-17 10:00
看更多

熱門文章

抗議慣老闆不給資遣費 員工天天輾碎千台iPhone

2019-12-17 15:13

新聞眼／中美貿易戰 北京鴿派終於敢說這一句了

2019-12-17 13:31

美參院通過國防授權法案 台灣大選後45天內提大陸干預報告

2019-12-18 02:45

台夫妻曼谷出境 X光機照出95隻印度星龜恐關10年或罰百萬

2019-12-17 22:37

紐時克魯曼專欄／美霸凌中國不成功 川普輸了貿易戰

2019-12-17 12:31

4氣象奇觀齊現同一個天空 攝影師拍下罕見一幕

2019-12-17 12:44

京都3人村莊平均年齡直逼93歲 超狂嬤日日騎車上工

2019-12-17 16:21

這裡每天近百性侵案...政客只會講幹話 私刑卻成了英雄

2019-12-18 10:00

20歲的她靠賣「大尺度影音」月收10萬 存錢買下豪華別墅

2019-12-17 19:01

外媒視角／克魯曼：川普如何輸了貿易戰？

2019-12-17 14:24

影／捍衛戰士釋最新預告片！正牌F-18飛官教你看門道

2019-12-17 18:04

「我被詛咒了！」朋友一句話 讓肯德基爺爺突然長出手腳

2019-12-17 13:35

失業病父攜子偷竊…遭逮淚訴原因 網嘆：為何世界如此艱難

2019-12-17 19:14

美政府對華為要再出什麼新招 讓美科技業氣到發抖？

2019-12-18 09:20

千元台幣買法國古堡？跟17萬人一起合當城堡主人

2019-12-17 21:34

英脫又生變數 英鎊重貶

2019-12-18 00:19

BBC外景中驚見「大白狗騎車」 網路瘋傳才知牠經驗豐富

2019-12-18 10:39

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

2019-12-17 17:07

日本渡邊太太擁抱賺利差新招 借入瑞郎買日圓

2019-12-17 17:17

影／健身車廣告挨轟 女主角現身緩頰：我表情害的

2019-12-17 13:36

性騷擾案讓多明哥變過街老鼠 米蘭演出獲22分鐘起立鼓掌

2019-12-17 20:37

美國經濟數據強勁 支撐美股續創新高

2019-12-18 07:00

巴基斯坦前總統穆沙拉夫 因叛國罪被判死刑

2019-12-17 15:48

眾院彈劾在即 川普寫信痛批眾院議長與民主黨

2019-12-18 07:00

川粉與川黑多空對做美股！分析師：危險舉動

2019-12-17 18:27

助產士來不及接醫生沒反應 男嬰一出世摔地撞頭死

2019-12-18 09:39

神預測？從這地方接單量看美大選 2020川普將連任

2019-12-17 15:27

路透：美限制尖端科技出口縮小範圍 業者鬆口氣

2019-12-17 23:40

朱利安尼受訪 坦承逼走前駐烏克蘭大使

2019-12-18 04:06

舞者塗黑臉扮黑人 俄國波修瓦劇院遭批

2019-12-17 20:55

設計內衣兼當模特兒 79歲巴西阿嬤展成熟性感

2019-12-17 23:39

哥大劫殺案 警為買大麻論道歉 稱無怪罪死者之意

2019-12-18 03:49

輪到歐盟！賴海哲：銷陸農產品將增倍 對歐逆差須減少

2019-12-17 22:50

中俄扯美國後腿 提議對北韓放鬆制裁

2019-12-17 22:53

智庫籲澳洲拋棄舊思維 正視台灣歷史及政治願景

2019-12-17 16:49

美元牛市 還沒結束

2019-12-18 00:19

汪星人立功！海邊散步發現6500萬年魚龍化石

2019-12-18 11:33

Netflix海外訂戶 大躍進

2019-12-18 00:23

瑞信：特斯拉在電動車電池領域 傲視業界

2019-12-17 22:13

媽媽的小英雄！7歲女兒從Youtube學CPR 成功救回癲癇母

2019-12-18 09:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top