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美眾院通過法案 將買菸年齡從18歲提高到21歲

2019-12-18 10:07聯合報 編譯田思怡／即時報導

美國眾議院17日通過2020年財政年度總額1.4兆美元的預算案，以避免政府在20日午夜關門，預算案的一項附加法案將買菸年齡從18歲提高到21歲。

這是國會逾十年來針對限制香菸銷售所通過的最重大法案，意外受到萬寶路（Marlbore）香菸製造商奧馳亞（Altria）和電子煙製造商Juul Labs支持。

「21歲菸法」（Tobacco to 21 Act）將全美購買所有菸草產品的年齡從18歲提高到21歲，包括電子煙。

健康倡議團體早就推動這項立法，但在過去一年，奧馳亞和Juul成為法案的最大支持者，遊說人士充斥國會，並大做廣告，表達他們支持「21歲菸法」。

奧馳亞是Juul最大投資人，反菸的批評者指出，這兩家公司支持這項法案，是為了避免政府採取更嚴厲的行動：禁止所有調味菸品，包括水果和甜點口味的電子煙。

「孩子無菸運動」的邁爾斯說：「奧馳亞和Juul支持這項法案，是為了主張不必再有其他行動。但若不消滅香菸產業用來帶動流行的調味菸，就無法解決青少年吸電子煙的危機。」

「21歲菸法」獲國會兩黨支持，現行聯邦法律禁止出售電子煙和其他菸品給18歲以下的未成年人，但根據最新的政府統計，逾四分之一的高中生經常吸電子煙，衛生官員稱電子煙的流行為「傳染病」（epidemic）。

在今年九月以前，Juul稱該公司的調味電子煙，有芒果、薄荷和水果口味，能幫助抽菸的成年人改抽電子煙。但川普總統宣布計畫禁售所有調味電子煙後，Juul停售幾乎所有調味電子煙，只賣薄荷和菸草口味的調味煙。

後來川普打消禁售所有調味電子煙的計畫，改為支持其他讓青少年遠離電子煙的辦法，包括將買菸年齡提高到21歲。

但健康倡議團體說，國會不但要提高買菸年齡，也應禁止所有吸引青少年的調味菸品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

美國眾議院17日通過「21歲菸法」，將買菸年齡從18歲提高到21歲。路透
美國眾議院17日通過「21歲菸法」，將買菸年齡從18歲提高到21歲。路透
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