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蔣經國日記公開 揭露與美國斷交時憤恨痛苦

眾院彈劾在即 川普寫信痛批眾院議長與民主黨

2019-12-18 07:00聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國聯邦眾議院將於18日表決兩項彈劾總統川普的條款，川普17日致函眾院議長波洛西，對民主黨在眾院進行的黨派彈劾行動表達強烈抗議；川普指控民主黨干預美國選舉、動搖美國民主，並形容這場彈劾案是一場非法的、黨派意圖政變（coup）。

眾院司委會13日通過對川普的彈劾指控，指控川普在烏克蘭「電話門」醜聞中濫用職權並妨礙國會調查，眾院全院預計18日表決，若通過，將交由參院審議。

川普17日致函波洛西（Nancy Pelosi），透過這封約6頁長的信件，指出民主黨種種「惡行」，並重申他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話內容沒有任何問題，眾院民主黨卻指控他濫用職權與妨礙國會調查，一切毫無根據且荒謬。

川普信件開頭寫道，他以這封信表達其最強烈、有力的抗議，抗議民主黨在眾議院進行的黨派彈劾行動；民主黨繼續進行這種無效的彈劾，是在向美國民主宣戰。

信中指出，波洛西與民主黨干預美國大選、動搖美國民主、濫權、妨礙司法公正，為了自己的私心、政黨利益而讓美國受苦。

川普表示，民主黨主張他濫用權力，根本是完全虛假、毫無根據的想像，明知他與烏克蘭總統通話完全合法，卻錯誤引用、扭曲對話；川普稱，他每次與外國領導人通話，包括澤倫斯基在內，都把美國的利益擺在第一。

川普指出，民主黨主張他妨礙國會調查，荒謬且危險；川普還說，民主黨輸了2016年總統大選後，一直沒能從失敗中站起來，不願接受選舉結果，連續三年試圖推翻美國人民的選擇，把民主視為敵人。

川普並指波洛西與民主黨迫切想從美國經濟、就業、股市等表現，轉移民眾的注意力，因為民主黨根本無法與川普政府創下的紀錄競爭；川普並列舉其政績，包括用美墨加協定（USMCA）取代災難性的北美自貿協定（NAFTA）、與中國大陸達成第一階段貿易協議等，然而三年來民主黨一事無成，卻花費大筆金錢進行不公平、毫無根據的調查。

川普表示，民主黨的彈劾行動不僅針對他，也針對共和黨，但共和黨會比以往更為團結。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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川普

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