朱利安尼受訪 坦承逼走前駐烏克蘭大使

川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani，圖)16日晚間接受福斯新聞網(Fox News)連線專訪時坦承，前任美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)丟官，就是被他逼走的。美聯社 分享 facebook

川普總統私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)16日晚間接受福斯新聞網(Fox News)連線專訪時坦承，前任美國駐烏克蘭大使瑪麗亞‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)丟官，就是被他逼走的。

朱利安尼日前接受「紐約客」(The New Yorker)訪問時便說，當他與烏克蘭政府交涉，要求烏克蘭調查前任副總統白登(Joe Biden)家族黑資料時，深深感覺尤凡諾維契礙手礙腳。朱利安尼說，當時就覺得一定要讓尤凡諾維契走人才行，理由是「有她在從中作梗，大家都很難做事。」

16日晚間，朱利安尼接受福斯新聞網保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)連線專訪時，再度被問到為何要把尤凡諾維契逼走。殷格哈姆詢問朱利安尼，他是川普的私人律師，並沒有政府官員的公職身分，為何堅持美國駐烏克蘭大使必須撤換。

朱利安尼回答：「當然是我把她逼走的。」他表示，把尤凡諾維契逼走是因為她「很腐敗」。

尤凡諾維契今年5月突然被川普拔官，這段風波在烏克蘭「電話門」彈劾案中，成為民主黨議員舉證的重要事實之一。

尤凡諾維契11月15日在眾院彈劾調查聽證會上作證時，說明朱利安尼及川普陣營各種手段對她個人造成的傷害，包括抹黑她在背後批評川普、坦護白登家族以及其他民主黨人士的政治利益。