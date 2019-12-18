川普競選團隊前副總幹事蓋茲 被判坐牢45天

在「通俄案」調查中同意配合聯邦檢察官的川普競選團隊前任副總幹事蓋茲(Rick Gates，圖)，17日上午被聯邦法院法官判處坐牢45天，緩刑3年。美聯社 分享 facebook

在「通俄案」調查中同意配合聯邦檢察官的川普競選團隊前任副總幹事蓋茲(Rick Gates)，17日上午被聯邦法院法官判處坐牢45天，緩刑3年。

蓋茲與川普競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)涉及「通俄案」，雙雙成為特別檢察官穆勒(Robert Mueller)團隊調查對象。蓋茲同意配合調查之後，提供了馬納福隱瞞7500萬外國銀行帳款的證據給聯邦檢察官。蓋茲與馬納福合作多年，從事與烏克蘭有關的遊說計畫。

蓋茲遭到共謀、對調查人員說謊等罪名起訴之後，同意認罪。蓋茲17日在法庭上對華府聯邦法院法官艾美‧傑克森(Amy Berman Jackson)說：「對於自己的行為，我承擔完全責任。」

蓋茲被判坐牢45天，緩刑3年，外加2萬罰金、300小時社區勞動服務。法官同意讓蓋茲3年緩刑期間，利用周末期間服完刑期。

傑克森說，蓋茲與馬納福沒有對聯邦調查人員坦承幫烏克蘭客戶遊說，是兩人的重大錯誤。

傑克森指出：「如果不說出真相，民主就無法順利運作。」她也表示，蓋茲犯錯是因為利慾薰心，而不是受到政治操作，「政治不會讓人腐敗，政治是被人搞得腐敗的。」