哥大劫殺案 警為買大麻論道歉 稱無怪罪死者之意

哥倫比亞大學遭劫殺的梅吉思。 (取自Facebook) 分享 facebook

哥倫比亞大學巴納德學院大一女生梅吉思(Tessa Majors)，日前在校園附近的晨邊公園(Morningside Park)遭三名14歲以下的少年劫殺，第三名未成年嫌犯仍在逃；紐約巡官工會主席穆林斯(Ed Mullins)在一檔電台節目表示，梅吉思之所以在園內，是為買大麻，並斥責市警對大麻吸食者的寬鬆管制政策，引來一片爭議，梅吉思家屬及紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也痛批，稱其言論不合時宜、殘酷無情，穆林斯16日晚向家屬致歉，並說民代曲解了他的說法，他並無指責遇害者之意。

在穆林斯「大麻論」爆出後，梅吉思的家人於16日發表聲明，指責該言論非常不恰當，無論是有心還是無意，都是將矛頭指向死者梅吉思，責怪這個年輕的女孩需要為自己的遇害負上責任，白思豪及司法改革支持者也批評他「殘酷無情」(heartless)，並表示在紐約，受害者不會遭到羞辱。

對此，穆林斯16日晚發表聲明，向梅吉思家人致歉，並稱白思豪及一眾批評者曲解了他的意思，「我以為我表達得很清楚，在任何程度上，我都沒有想要責備梅吉思的打算或想法」。

穆林斯還說，他在電台中發布大麻論的本意，是想指出紐約市對輕微犯罪執法不嚴，導致許多街區的犯罪率提升，晨邊公園也如此，當局可以繼續欺瞞民眾，但事實是犯罪率在上昇，過去治安良好的街區，已經不再安全。