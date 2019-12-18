美參議院通過最終版國防授權法案 將送川普簽署

美國聯邦參議院17日通過2020財年「國防授權法案」（NDAA）兩院協商版本，將送交總統川普簽署。

根據兩院會議報告，「國會意見」認為，美國應繼續派美艦常態性穿越台灣海峽；此外，要求國家情報總監須在台灣總統大選後45天內提出報告，說明中國大陸干預或破壞台灣選舉的行動，以及美國為阻止中方行動的努力。

參議院與眾議院9日就NDAA達成一致版本，並公布摘要與「會議報告」全文，眾院11日表決通過會議報告；參院17日以86票同意、8票反對，通過一致版本。

美國將成立太空部隊，並將編列7380億美元的軍事開支，川普已表態支持這項法案；川普11日推文指出，所有優先事項都納入最終版的NDAA，「我將立即簽署這項歷史性的國防立法！」

NDAA兩院協商版本保留「就與台灣相關網路安全活動提出報告」，要求此法生效180天內，國防部長應向國會相關委員會提出報告，報告事項包括：建立一高階、跨部門美台工作小組，以協調因應新興網路安全議題的可行性；美台網路現行與未來安全合作相關計畫的討論；美台就網路安全活動建立、執行或履行相關協議所遭遇障礙的討論；任何國防部長認為有必要納入的事項。

「加強美台防務關係的國會意見」指出，國防部長應推動強化台灣安全的交流政策，包括提供台灣參與實戰及軍事演習的機會；依據台灣關係法，確保台灣維持足夠的自衛能力；依據台灣旅行法推動美台資深國防官員與將領交流。

國會意見認為，國防部應考量各種選項，包括演習或派船訪問，以擴大與台灣和其它區域夥伴在人道援助及災難救助的合作，以改善災難應變規畫與整備能力；國會意見也認為，國防部長應持續派遣海軍軍艦常態性穿越台灣海峽，並鼓勵其盟友及夥伴跟進執行穿越行動。