美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

美國教育專家認為，大學錄取率降低的主要因素是人口變化、學費上漲和經濟強勁。 聯合報系資料照片／記者丁曙攝影 分享 facebook 今年秋天大學生的錄取率比上年降低1.3%，意味著被錄取的學生減少23萬1000人，使大學的在校生只有1790萬人，為10年來首次降至1800萬以下。教育專家認為，大學錄取率降低的主要因素是人口變化、學費上漲和經濟強勁。

許多高校的錄取率降低，似乎與大學適齡群體的萎縮形成衝突，而且常春藤和其他頂尖大學都在加強招生，面向全國乃至全球招收優秀學生，導致大學錄取的競爭加劇。由於常春藤盟校(Ivy League)的畢業生有機會終生高收入，因此競爭更加激烈。

而普通高校面臨的問題是吸引合格的學生，佛蒙特州的青山學院因為缺乏合格學生而被迫關閉，哈佛大學一位學習教育學的學生認為，未來20年可能有25%的大學關閉。

私立的營利性大學受到錄取率降低的影響最深，他們的學生人數既不如加州大學等研究型公立大學，也趕不上雖屬私立卻是非營利的哈佛大學和史丹福大學。而且部分私立與營利的大學因為教育品質下降和學生債務負擔沉重而關閉，如ITT理工大學。

教育專家認為，大學錄取率降低的因素很多，包括人口變化、學費上漲和經濟強勁。

資料顯示，美國高中畢業生的人數停滯不前，今後10年將出現下跌。聯邦教育部的資料表明，四年制私立大學的學費如今是一年4萬1000元，比1980年代中期多一倍，學費的漲幅遠高於家庭收入的增長。而經濟強勁則導致失業率低和就業機會多，因此許多高中生畢業後不選擇上大學，或是延後再接受大學教育。

但經濟強勁並沒有阻止大學畢業生與高中生的收入差距拉大，2018年高中生的中位收入是每周730元，而大學畢業生則高出三分之二強，達1200元。大學畢業生的失業率為2.2%，但高中生則是4.1%。