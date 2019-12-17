親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

在加油站刷卡好方便？Visa警告：小心被駭

美大學生錄取率降低 未來20年恐25%大學關閉

2019-12-17 17:07世界日報 編譯孫梁／綜合16日電

美國教育專家認為，大學錄取率降低的主要因素是人口變化、學費上漲和經濟強勁。 聯合...
美國教育專家認為，大學錄取率降低的主要因素是人口變化、學費上漲和經濟強勁。 聯合報系資料照片／記者丁曙攝影
分享
今年秋天大學生的錄取率比上年降低1.3%，意味著被錄取的學生減少23萬1000人，使大學的在校生只有1790萬人，為10年來首次降至1800萬以下。教育專家認為，大學錄取率降低的主要因素是人口變化、學費上漲和經濟強勁。

許多高校的錄取率降低，似乎與大學適齡群體的萎縮形成衝突，而且常春藤和其他頂尖大學都在加強招生，面向全國乃至全球招收優秀學生，導致大學錄取的競爭加劇。由於常春藤盟校(Ivy League)的畢業生有機會終生高收入，因此競爭更加激烈。

而普通高校面臨的問題是吸引合格的學生，佛蒙特州的青山學院因為缺乏合格學生而被迫關閉，哈佛大學一位學習教育學的學生認為，未來20年可能有25%的大學關閉。

私立的營利性大學受到錄取率降低的影響最深，他們的學生人數既不如加州大學等研究型公立大學，也趕不上雖屬私立卻是非營利的哈佛大學和史丹福大學。而且部分私立與營利的大學因為教育品質下降和學生債務負擔沉重而關閉，如ITT理工大學。

教育專家認為，大學錄取率降低的因素很多，包括人口變化、學費上漲和經濟強勁。

資料顯示，美國高中畢業生的人數停滯不前，今後10年將出現下跌。聯邦教育部的資料表明，四年制私立大學的學費如今是一年4萬1000元，比1980年代中期多一倍，學費的漲幅遠高於家庭收入的增長。而經濟強勁則導致失業率低和就業機會多，因此許多高中生畢業後不選擇上大學，或是延後再接受大學教育。

但經濟強勁並沒有阻止大學畢業生與高中生的收入差距拉大，2018年高中生的中位收入是每周730元，而大學畢業生則高出三分之二強，達1200元。大學畢業生的失業率為2.2%，但高中生則是4.1%。

哈佛大學高校

延伸閱讀

警察鎮壓激起的德里學運？印度「反公民法」抗爭...

歐美積極組大學系統 曾志朗：台灣政府小鼻子、...

台灣聯合大學系統 海洋大學最快明年加入

外國大學生到偏鄉國中共伴學習 言語肢體溝通趣...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

神預測？從這地方接單量看美大選 2020川普將連任

2019-12-17 15:27

川普擬參加3場辯論 但想避開「它」

2019-12-17 15:55

美大學入學弊案 女星律師指檢方隱瞞重要證據

2019-12-17 17:09

豬肉安全嗎？ 美檢驗標準調降、人力大縮

2019-12-17 16:02

爭取年輕選票 白登有意承諾只做一任總統

2019-12-17 15:59

川普為蒐證辯護：朱利安尼訪烏 是出於愛國心

2019-12-17 15:42

「必須彈劾」民間團體斥資百萬買廣告

2019-12-17 15:40

一旦被彈劾…川普明年大選烏雲罩頂

2019-12-17 15:37

單走道客機使用率高 美擬要求無障礙洗手間

2019-12-17 15:34

華郵統計：川普上任1055天撒1.5萬個謊、 平均1天32次

2019-12-17 14:34

賭上前途彈劾川普 民主黨中立派紛大膽表態

2019-12-17 14:23

阿拉斯加地方小報 0元求售

2019-12-17 13:29

風暴襲多州 6000萬人受影響 車禍至少11死

2019-12-17 13:29

精英級耶誕老人 扮40天可賺2萬元

2019-12-17 13:23

106歲老公+105歲老婆 全球最年長夫婦德州慶結婚80年

2019-12-17 13:10

耶誕新年1.2億人出遊 26日交通最糟

2019-12-17 13:08

3年製造萬條假新聞 美國最大亂源辦不了 原因很可悲

2019-12-17 10:00

哥大女遭劫殺 白思豪、家屬批：大麻言論殘酷無情！

2019-12-17 05:13

美眾院18日彈劾投票 兩黨硬碰硬

2019-12-17 00:13

美媒串聯發社論 力挺彈劾川普

2019-12-17 00:11

美國狂徒「行刑式」殺警！朝頭部連轟10槍 行兇片段曝光

2019-12-16 20:59

川普不按牌理出牌 美情報單位難信任

2019-12-16 18:39

福斯新聞民調：半數美國民眾至今挺彈劾 41%反對

2019-12-16 17:27

柯米承認通俄調查有缺失但沒違法 川普：他應該坐牢

2019-12-16 17:22

眾院彈劾表決前夕 民主黨籲共和黨眾議員拋棄黨派立場

2019-12-16 17:19

不准女女熱吻？美國「女同志結婚」電視廣告下架爭議

2019-12-16 16:49

眾院彈劾在即 有利川普民調不降反升

2019-12-16 15:00
看更多

熱門文章

多國紙鈔逃走中 央行扮柯南追查真相

2019-12-17 00:52

特斯拉、蘋果等五大科技公司挨告：用童工挖鈷致死或殘

2019-12-17 10:55

抗議慣老闆不給資遣費 員工天天輾碎千台iPhone

2019-12-17 15:13

不止經濟！美官員指中國這一方面正因關稅面臨龐大考驗

2019-12-16 18:36

哥大女遭劫殺 白思豪、家屬批：大麻言論殘酷無情！

2019-12-17 05:13

3年製造萬條假新聞 美國最大亂源辦不了 原因很可悲

2019-12-17 10:00

再過27年 這個國家可能以單人家庭最常見

2019-12-17 00:57

美國網紅全程記錄「私密處嫩膚療程」 自拍影片嚇壞網友

2019-12-17 09:14

美商務部終裁台韓在越南加工若干鋼品 規避關稅

2019-12-17 06:44

台韓鋼材越南加工輸美 美終裁祭最高456％關稅

2019-12-17 07:04

美國狂徒「行刑式」殺警！朝頭部連轟10槍 行兇片段曝光

2019-12-16 20:59

新聞眼／中美貿易戰 北京鴿派終於敢說這一句了

2019-12-17 13:31

波音宣布1月起暫停生產737Max 供應鏈面臨裁員風險

2019-12-17 08:24

超尷尬！主持人連播8小時喊卡 直接癱倒鏡頭仍放送

2019-12-16 21:11

14歲少年誤觸「蘇聯炸彈」慘死 爸淚崩：遺體剩頭和胸

2019-12-16 19:14

印度示威蔓延全國 警方闖大學圖書館毆打學生

2019-12-16 22:35

紐時克魯曼專欄／美霸凌中國不成功 川普輸了貿易戰

2019-12-17 12:31

4氣象奇觀齊現同一個天空 攝影師拍下罕見一幕

2019-12-17 12:44

76歲日本前高官殺害44歲啃老族兒子 東京法院判刑6年

2019-12-16 18:47

24年前嫩照被媽出賣！馬斯克自曝去垃圾場撿零件修車

2019-12-16 17:24

F1賽車前老闆女兒豪宅遭竊 50分鐘損失價值20億珠寶

2019-12-16 18:10

京都3人村莊平均年齡直逼93歲 超狂嬤日日騎車上工

2019-12-17 16:21

報告：中國大陸出口AI監視科技至逾60國

2019-12-17 01:11

反歧視穆斯林 印度爆全國示威

2019-12-17 00:17

土耳其驗屍官：白盔共同創辦人死於墜樓

2019-12-16 22:23

城市冷知識／為什麼巴黎男一直攻擊街頭垃圾桶？

2019-12-17 11:28

歐、英、日製造業萎縮加劇

2019-12-16 23:42

中美貿易協議利多 美股指數續登新高

2019-12-17 05:37

影／健身車廣告挨轟 女主角現身緩頰：我表情害的

2019-12-17 13:36

農業研究新發現 5公尺外也能偵測到植物發出的聲波

2019-12-16 19:47

這兒子「太孝順」！巴西男子扮女裝替母考駕照

2019-12-16 21:51

日本烏龍警官 上膛配槍忘在便利商店洗手間

2019-12-16 21:44

「我被詛咒了！」朋友一句話 讓肯德基爺爺突然長出手腳

2019-12-17 13:35

美股再創收盤新高 美中貿易協議提振市場樂觀情緒

2019-12-17 07:18

美罕見譴責印度侵害人權 專家：為了選票

2019-12-16 23:00

涉擅自拔管企圖殺夫 辛巴威副總統選美皇后妻被捕

2019-12-17 09:06

台灣持有美公債逾三年來最高 日本穩居最大持有國

2019-12-17 07:44

秋後算帳？ UN女職員控上司性侵 因涉嫌不當性行為被炒

2019-12-17 11:35

復飛無期 波音擬停產737 MAX

2019-12-17 00:17

北韓威脅要走「新路」 半島局勢日趨緊張

2019-12-16 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top