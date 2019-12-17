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美大學入學弊案 女星律師指檢方隱瞞重要證據

2019-12-17 17:09世界日報 編譯黃秀媛／綜合16日電

女星蘿瑞羅夫林（右）及其丈夫吉安諾里（左）的辯護團隊要求法官，強迫司法部交出聯邦...
女星蘿瑞羅夫林（右）及其丈夫吉安諾里（左）的辯護團隊要求法官，強迫司法部交出聯邦調查局對辛格的問話紀錄和其他報告。 美聯社
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女星蘿瑞羅夫林(Lori Loughlin)的律師指稱檢方扣下重要證據，隱瞞羅夫林與其丈夫相信他們付給大學入學顧問辛格(William Singer)的慈善基金的50萬元是正當捐款，而不是存心賄賂以確保兩個女兒能以划船選手資格獲南加州大學錄取的事實。

羅夫林及其丈夫吉安諾里(Mossimo Giannulli)的辯護團隊13日向法庭提出動議，要求法官強迫司法部交出聯邦調查局對辛格的問話紀錄和其他報告。

這件入學弊案已揪出幾十名有錢人花大把銀子走後門讓子女進大學名校。吉安諾里夫婦被控共謀犯罪、洗錢和行賄。辯護律師說，他們迫切需要法庭干預，因為政府採用有問題的公開資料標準，有系統的剝奪被告用以做準備，以確保公平審判所需的資料。

檢方早已向法庭提出文件，宣稱吉安諾里夫婦知道他們付的錢是用以賄賂南加大一個體育主管，辛格也向他們說明這些錢的用途。

但是，辯護律師宣稱吉安諾里夫婦相信這些錢是用以支持辛格的慈善作業或直接付給南加大的「正當捐款」，而檢方故意扣下有關證據。

如辛格告訴聯調局，他謊稱這些錢是正當捐款，可能加強被告宣稱他們根本不知道這是用於賄賂的辯詞；如果辛格宣稱他自始即表明這是賄賂，辯護團隊可能強調他撒謊。

辛格今年3月認罪，並承認他的基金只是讓客戶在報稅時能對支付的款項申報扣減，這些錢則被用來賄賂大學校隊教練和主持入學測驗的人員。

吉安諾里夫婦的辯護團隊也要求獲得南加大對辛格主持的弊案究竟知道多少的資料。

他們宣稱，如果南加大知道辛格的作業，並認為辛格客戶的捐款是正當的，那麼不僅沒有賄賂，而且根本沒有共謀詐欺之事。

吉安捐款詐欺

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