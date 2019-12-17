川普擬參加3場辯論 但想避開「它」

川普想避開30多年來負責安排辯論的委員會。路透 分享 facebook 川普總統計畫參加至少三場大選辯論，但想避開30多年來負責安排辯論的委員會，質疑其公正性。

川普16日連續推文，表示將避開「充滿仇恨川普者(Trump Haters)及絕不要川普人士(Never Trumpers)」的總統競選委員會(Commission on Presidential Debates)，參與超過三場大選辯論，但未詳述所指為何。

他提出其他建議，「包括直接進行和避免這個偏頗委員會為人詬病的政治；我會在適當時機做決定，但此際，總統辯論委員會無權為我（或共和黨）發言！」

華爾街日報(WSJ)報導，尚不清楚民主黨總統候選人是否會同意，以無黨派委員會的論壇模式辯論。

總統競選委員會1988年起籌畫每一場總統辯論，今年10月公布將舉辦副總統辯論和三場大選辯論，首場訂明年9月29日在印第安納州南灣市(South Bend)的聖母大學(University of Notre Dame)舉行。

委員會聲明表示，「電視轉播的大選辯論是民主進程重要的一部分」，說明委員會自1988年來已舉辦30場總統和副總統辯論，「我們的紀錄是最公正、平衡且無黨派區別的」。

辯論委員會成員來自政黨領袖、媒體、學者和商業領域，包括前參議員奧林匹亞·史諾(Olympia Snowe，共和黨)、前眾議員珍‧哈曼(Jane Harman，民主黨)和前參議員丹佛斯(John Danforth，共和黨)。

2016年秋季的三場辯論民調顯示，民主黨候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)的表現比川普出眾，她的民調在辯論後小幅增加。