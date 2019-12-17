爭取年輕選票 白登有意承諾只做一任總統

據稱前任副總統、民主黨總統參選人白登私下對幕僚透露，願意只擔任一任總統。 美聯社 分享 facebook 數名知情人士透露，前任副總統、民主黨總統參選人白登(Joe Biden)私下對幕僚透露，願意只擔任一任總統。

77歲的白登自從加入陣容龐大的民主黨初選之後，「是否只做一任總統」便成為外界議論話題。白登競選團隊高層幕僚及重量級民主黨人士最近對於這個議題則有重新討論，知情人士透露，白登則對助理透露，願意只做一任總統就好。

在還沒有公開表態只做一任之前，白登目前的策略是維持彈性空間，透過暗示傳達他幾乎不可能競選連任，但表面上則未把話說死，也沒有做出任何承諾。

白登與幕僚群的顧慮是，如果白登把話講白，恐怕立即變成跛鴨，原本大受看好的選情，頓時豬羊變色。

與白登有固定討論的四位知情人士透露，白登如果贏得2020年總統大選，幾乎確定不會在2024年尋求連任，因為到了那個時候，他將成為美國史上第一個年逾八旬的現任總統。

一名競選團隊核心顧問分析：「如果白登贏得2020年大選，四年之後他就82歲了，不會競選連任的。」這名顧問指出，倘若白登公開承諾不會尋求連任，可能有助於爭取年輕選票，尤其是立場偏左的年輕選民，這個族群的年輕人在過去這段時間裡，對於白登始終興趣缺缺，甚至擔心白登如果成為民主黨總統候選人，將變成一塊80歲高齡的路障，阻擋下一個世代民主黨新血輪的發展。

白登幕僚指出，白登如果表明只做一任，副手人選及內閣成員都強調年輕、多元化特色，對於民主黨初選選舉人團將有極大吸引力，看好白登如此策略有機會打敗現任總統川普，並且為民主黨政治新秀的從政之路預先鋪路。

過去幾周，民主黨精英領導階層對於白登「高齡」問題應該如何處理以及白登是否應該公開表態只做一任，面臨越來越強的迫切感。感恩節迄今，原本聲勢幾乎要超越白登的麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)，全國民調表現節節下跌，目前位居第三名。