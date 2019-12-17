豬肉安全嗎？ 美檢驗標準調降、人力大縮

川普政府對肉類加工廠的檢驗程序做出修改，大幅減少加工廠的聯邦安檢員，使人擔憂可能導致不安全的豬肉進入消費市場。 圖／取自推特 分享 facebook 聯邦食品檢驗部門警告說，川普政府對肉類加工廠的檢驗程序做出修改，大幅減少加工廠的聯邦安檢員，並在部分豬肉加工廠進行先期試驗，以便未來在豬肉消費占全國逾90%的肉類加工廠實施，使人擔憂可能導致不安全的豬肉進入消費市場。

傳統的肉類加工廠通常要配備七名聯邦安檢員，但根據農業部的新規定，安檢員將減少到兩至三人，豬肉的檢驗和分類工作將由未經培訓的加工廠的員工承擔，聯邦安檢員是負責遙控指揮，而且還要取消對豬肉檢驗速度的限制。

食品安全與檢驗服務局(FSIS)的檢驗人員表示，實行新的檢驗標準後，仍會使消費者誤以為豬肉通過了聯邦檢驗，但實際上卻沒有任何監督，這是對消費者的欺騙。因此部分檢驗員對農業部的「豬肉檢驗新體系」提出實名舉報，並對新規定很快將在合格的肉類加工廠執行表示不滿。

農業部的新規定目前在全國五座肉類加工廠進行先期試驗，五個工廠的聯邦安檢員都對新規定表示擔憂。FSIS的一名檢驗員表示，如果全國都執行農業部的新規定，消費者食用豬肉後將可能生病，卻不知道病因。

FSIS的檢驗人員表示，降低安檢標準將導致豬肉品質下降，出現豬糞便沒有清理乾淨、肉品中混入豬下水、豬蹄指甲和豬毛等雜物。

FSIS的安檢員指出，肉類加工廠的員工既沒有肉類品質檢驗的經驗，也沒有經過培訓，卻要做食品安檢員的工作，將導致許多被污染的豬肉從加工廠流入消費市場，這種現象在過去不會出現。

但農業部對FSIS安檢員的舉報提出質疑，認為農業部的檢驗人員如果發現品質問題，可隨時叫停加工廠的檢驗。