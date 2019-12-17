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川普為蒐證辯護：朱利安尼訪烏 是出於愛國心

2019-12-17 15:42世界日報 編譯黃秀媛／綜合16日電

川普總統16日為他的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)到烏克蘭「蒐證」 辯護，宣稱朱利安尼前往尋找對川普政敵不利的資料是「出於愛心」。

「他是愛國的好人，他這樣做是出於愛心。相信我，他是出於愛心。」川普也稱讚朱利安尼是「了不起的犯罪剋星…很清楚自己在做什麼。」

「國會山莊報」說，朱利安尼13日出現在白宮，可是川普絕口不談朱利安尼究竟有何發現，只表示他「沒說什麼」。

朱利安尼本月稍早到烏克蘭與其現任和前政府官員會面，尋求可能用來對付民主黨彈劾川普之舉，以及打擊川普政敵的資料。這些政敵包括明年可能與川普爭奪白宮寶座的白登。

朱利安尼返美後說，他希望與司法部長巴維理及共和黨國會議員談他此行所獲。他宣稱這些發現證明白登和歐巴馬政府有不當作為。

朱利安尼一直宣稱白登主持歐巴馬政府逐斥前烏克蘭檢察長的作業之時行事貪腐。當時白登的次子杭特正擔任烏克蘭一家大瓦斯公司董事。

沒有證據證明白登父子行事不當，雖然有些政府官員認為其中至少有利益衝突之嫌。

一些政府官員上個月作證，宣稱朱利安尼在正常外交管道之外推動影子外交政策。朱利安尼在「紐約客」雜誌16日發表的訪問談話也宣稱，他必須把前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契弄走，因為她妨礙他們的調查。

連一些共和黨人都對朱利安尼介入外交政策表示不安，雖然他們宣稱這跟是否應彈劾川普是兩回事。參院司法委員會主席葛理漢也表示他的委員會可能傳訊朱利安尼，不過這應與參院即將進行的彈劾審判分開。

川普烏克蘭

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